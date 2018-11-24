Грозний розповів, як реалізувати перевірку комітету арбітрів ФФУ

Головний тренер Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний підтримав ідею перевірки комітету арбітрів ФФУ.

"Потрібна комісія, до якої увійде група команд. Вони будуть приймати рішення спільно з фахівцями щодо суддівства.

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Суддівський комітет також братиме участь в оцінці дій арбітрі", - сказав Грозний для спецпроекту "Афера по-італійськи" ТК ZIK.

Нагадаємо, деякі українські клуби підтримали ініціативу перевірки комітету арбітрів ФФУ.

Головним результатом цієї перевірки повинен стати звіт голови комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі про виконану роботу.

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