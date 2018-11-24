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Грозний розповів, як реалізувати перевірку комітету арбітрів ФФУ

22:21 452 Читать на русском
Грозний розповів, як реалізувати перевірку комітету арбітрів ФФУ
В'ячеслав Грозний / Фото з соцмереж

Головний тренер Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний підтримав ідею перевірки комітету арбітрів ФФУ.

"Потрібна комісія, до якої увійде група команд. Вони будуть приймати рішення спільно з фахівцями щодо суддівства.

"Не вмієте працювати – пакуйте валізи і валіть в Росію", – Смалійчук виступив за перевірку комітету арбітрів ФФУ

Суддівський комітет також братиме участь в оцінці дій арбітрі", - сказав Грозний для спецпроекту "Афера по-італійськи" ТК ZIK.

Нагадаємо, деякі українські клуби підтримали ініціативу перевірки комітету арбітрів ФФУ.

Головним результатом цієї перевірки повинен стати звіт голови комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі про виконану роботу.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну

Теги
В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Арсенал-Київ Арсенал-Київ Комітет арбітрів ФФУ Лучано Лучі
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