Директор стадіону Чорноморець: Якщо тепло не подадуть, то матч проти Арсенала-Київ доведеться скасувати

Директор стадіону Чорноморець Сергій Сиволап розповів, що матч між одеситами та Арсеналом-Київ може не відбутись через проблеми з опаленням.

"Ось уже два тижні ми безуспішно намагаємося отримати тепло на стадіон. Причому, зволікання з подачею – абсолютно безпричинна. Боргів за опалення у стадіону немає.

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Ми не можемо домогтися зрозумілої відповіді від міськтепломережі і, на жаль, змушені констатувати факт: якщо тепло не подадуть, то матч доведеться скасувати. Адже здоров'я спортсменів, уболівальників і глядачів – для нас понад усе.

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Ми змушені будемо поставити до відома керівництво Прем'єр-ліги, засоби масової інформації про такий стан справ, а далі – це, так би мовити, нехай санкції знайдуть винуватців ситуації, що склалася", – цитує Сиволапа Dilova.info.