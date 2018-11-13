Чорноморець жорстко покарали через поведінку вболівальників

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України визначив міру покарання для одеського Чорноморця через поведінку фанатів.

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України прийняв санкції щодо поведінки вболівальників одеського клубу під час матчів 13-го туру УПЛ Чорноморець – Карпати (0:5) і 1/8 фіналу Кубка Україна Чорноморець – Ворскла (1:2), повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, фанати використовували піротехнічні засоби, які спонукали арбітра до зупинки матчу.

Таким чином, одеський клуб зобов'язаний виплатити 50 тисяч грн штрафу та провести наступний домашній матч чемпіонату УПЛ з частково закритими секторами стадіону Чорноморець (сектори № 6 і 20).

Нагадаємо, після 15 турів одесити знаходяться на 11-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 9 очок.

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