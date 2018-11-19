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Максимов був помічений на спарингу Динамо – Олімпік

11:06 967 Читать на русском
Максимов був помічений на спарингу Динамо – Олімпік
Юрій Максимов / соцмережі

Екс-гравець Динамо, Дніпра та Вердера, а пізніше тренер ряду клубів Юрій Максимов був присутній на контрольному матчі між киянами та донецьким Олімпіком (3:0).

Юрій Максимов був помічений у Конча Заспі на товариському матчі між київським Динамо та донецьким Олімпіком (3:0), повідомляє Динамоманія. Мета його приїзду наразі невідома.

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Останнім клубом українського фахівця була Кешла, з якою він виграв Кубок Азербайджану, але був звільнений на початку сезону 2018/19.

До цього Максимов працював у мінському Динамо, ЦСКА Київ Оболоні, Кривбасі, донецькому Металурзі, Мордовії та Таразі.

Теги
Олімпік Олімпік Динамо Динамо Юрій Максимов
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