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Арсенал-Київ розірвав контракти з двома гравцями

20:11 353 Читать на русском
Арсенал-Київ розірвав контракти з двома гравцями
Марко Ніколіч / соцмережі

Захисники Марко Ніколіч та Іван Єліч покинули Арсенал-Київ.

Арсенал-Київ на своєму офіційному сайті повідомив про розрив контракту з захисниками Марко Ніколічем та Іваном Єлічем.

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Обидва футболісти покинули розташування клубу за домовленністю сторін без будь-яких претензій.

Захисники відіграли по 4 матчі за Арсенал-Київ в УПЛ. Підопічні В'ячеслава Грозного посідають останню 12 сходинку в турнірній таблиці УПЛ та мають 7 очок.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Арсенал-Київ Арсенал-Київ Іван Борна Єліч Балта Іван Борна Єліч Балта Марко Ніколіч Марко Ніколіч
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