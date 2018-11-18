Арсенал-Київ розірвав контракти з двома гравцями

Захисники Марко Ніколіч та Іван Єліч покинули Арсенал-Київ.

Арсенал-Київ на своєму офіційному сайті повідомив про розрив контракту з захисниками Марко Ніколічем та Іваном Єлічем.

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Обидва футболісти покинули розташування клубу за домовленністю сторін без будь-яких претензій.

Захисники відіграли по 4 матчі за Арсенал-Київ в УПЛ. Підопічні В'ячеслава Грозного посідають останню 12 сходинку в турнірній таблиці УПЛ та мають 7 очок.

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