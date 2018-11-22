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Олімпік креативно презентував нову емблему

10:41 475 Читать на русском
Олімпік креативно презентував нову емблему
ФК Олімпік

Донецький Олімпік презентував нову клубну емблему за допомогою яскравого відео.

"Головним елементом нового логотипу донецького клубу є троянди. Ці квіти безпосередньо пов'язують клуб з рідним містом, яке в 1970 році ЮНЕСКО назвала "містом мільйона троянд". Емблема розроблена в класичному стилі, на щиті з геральдичної стрічкою", – йдеться у повідомленні прес-служби Олімпіка.

УПЛ зробила офіційну заяву щодо ситуації з Олімпіком

Зазначається, що нову емблему Олімпік буде використовувати з нового сезону 2019/20.

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