Олімпік креативно презентував нову емблему

Донецький Олімпік презентував нову клубну емблему за допомогою яскравого відео.

"Головним елементом нового логотипу донецького клубу є троянди. Ці квіти безпосередньо пов'язують клуб з рідним містом, яке в 1970 році ЮНЕСКО назвала "містом мільйона троянд". Емблема розроблена в класичному стилі, на щиті з геральдичної стрічкою", – йдеться у повідомленні прес-служби Олімпіка.

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Зазначається, що нову емблему Олімпік буде використовувати з нового сезону 2019/20.