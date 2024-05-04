У суботу 35-й тур чемпіонату Італії продовжили два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 35-й тур

Монца – Лаціо – 2:2

Голи: Джуріч, 75, 90+2 – Іммобіле, 11, Весіно, 83

Сассуоло – Інтер – початок матчу о 21:45

Болонья знову не змогла потіснити Ювентус з третього місця, розписавши четверту нічию за п'ять матчів

У першому матчі суботи Монца приймала Лаціо. Римляни продовжували вести відчайдушну боротьбу за Лігу чемпіонів, тож перемога у цьому поєдинку була потрібна кров з носа. І "орли" доволі швидко розпочали реалізовувати свій план – Іммобіле вже на 11-й хвилині зіграв на добиванні після сейву кіпера і Лаціо повів у рахунку.

Монца мала непогані шанси відігратись, але затягнула цей процес аж до середини другого тайму: Пессіна замкнув простріл з правого флангу, голкіпер відбив, але першим на добиванні був Джуріч. За трохи Весіно знову вивів римлян вперед, але невгамовний Джуріч вже у доданий час оформив дубль, врятувавши для господарів нічию. Як наслідок, Лаціо набрав 56 очок і залишився сьомим, Монца з 45-ма балами одинадцята.

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