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Трабзонспор зацікавлений у придбанні голкіпера Зорі Луїса Феліпе, – ЗМІ

21:51 336 Читать на русском
Трабзонспор зацікавлений у придбанні голкіпера Зорі Луїса Феліпе, – ЗМІ
Луїс Феліпе / ФК Зоря

Воротар Зорі Феліпе Луїс може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

За інформацією Football.ua, турецький Трабзонспор зацікавлений у послугах голкіпера Зорі і готовий підписати Феліпе Луїса під час зимового трансферного вікна. Зазначається, що представники Трабзонспора вже контактували із Зорею щодо трансферу бразильця.

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Сума потенційного переходу поки не відома. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Луїса у 100 тисяч євро.

Феліпе Луїс перейшов у Зорю в січні 2018 року. У цьому сезоні Феліпе відіграв у складі луганців 10 матчів.

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Трансфери Зоря Зоря Трабзонспор Трабзонспор Трансфери чемпіонату України
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