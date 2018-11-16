Трабзонспор зацікавлений у придбанні голкіпера Зорі Луїса Феліпе, – ЗМІ

Воротар Зорі Феліпе Луїс може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

За інформацією Football.ua, турецький Трабзонспор зацікавлений у послугах голкіпера Зорі і готовий підписати Феліпе Луїса під час зимового трансферного вікна. Зазначається, що представники Трабзонспора вже контактували із Зорею щодо трансферу бразильця.

Рафаїлов: Не допущу того, щоб в Зорю потрапили футболісти-геї

Сума потенційного переходу поки не відома. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Луїса у 100 тисяч євро.

Феліпе Луїс перейшов у Зорю в січні 2018 року. У цьому сезоні Феліпе відіграв у складі луганців 10 матчів.

"Тіньовий президент Реала Рамос був проти трансферу Луніна": Рафаїлов розповів про деталі переходу футболіста