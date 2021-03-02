"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Зінченка, Реброва та інших – у нашому матеріалі.

Зима закінчилася, і футбольні баталії відновилися майже по всій Європі. Невдовзі очікуємо ще й на старт сезонів у Білорусі та країнах Балтії. Отож, саме час відновити традиційну рубрику, яка не дасть вам пропустити жодної деталі про успіхи наших земляків у іноземних чемпіонатах.

Зінченко – рекордсмен Манчестер Сіті у грі з Вест Хемом: нова роль та порівняння з гравцями Барселони і Баварії

Англія

Олександр Зінченко останнім часом закріпився у стартовому складі Манчестер Сіті. Українець – перший вибір Пепа Гвардіоли на позиції лівого захисника. Посеред тижня в Лізі чемпіонів Сашко отримав відпочинок, а от на важливий матч АПЛ знову був у основі. Матч проти Вест Хема продемонстрував тактичну гнучкість Зінченка, якому були довірені функції Канселу. Португалець цього разу відпочивав, а наш земляк допоміг "містянам" здобути 20-ту перемогу поспіль у всіх турнірах.

Андрій Ярмоленко, як і раніше, залишається у лазареті Вест Хема з травмою зв'язок. За словами Девіда Мойєса, повернення вінгера на футбольне поле очікується найближчим часом. Однак влаштувати українську дуель із Зінченком не було навіть теоретичних шансів.

Іспанія

Андрій Лунін звично стежив за матчем Реала із лави для запасних. Цього разу підопічні Зінедіна Зідана ледве врятувалися від поразки проти Сосьєдада. Мадрид втратив переможну серію, яка тривала 5 поєдинків.

Реал врятував нічию з Сосьєдадом і почав віддалятись від чемпіонства – кадрова криза породжує тактичні проблеми

А от Роман Зозуля може похизуватися статусом титулара. На жаль, Альбасете це не дуже допомагає. Безгольова нічия проти Сабаделя перервала серію поразок, але команда досі перебуває на дні турнірної таблиці Сегунди.

Богдан Мілованов не грав упродовж трьох матчів, і Спортінг виграв їх усі. Проти Еспаньйола українець вийшов на поле, але хіхонці втратили очки, розписавши нічию. Хоча проти другої команди чемпіонату це не такий і поганий результат.

Італія

Сампдорія стає все знаковішим суперником для Руслана Маліновського. Саме проти генуезців хавбек Аталанти отримав єдину червону картку за час виступів у Італії. Згодом ще був переможний асист, а минулими вихідними ця команда допомогла українцеві гучно нагадати про себе. За попередні чотири матчі Маліновський провів на полі лише 15 хвилин сумарно. Цього разу Джан П'єро Гасперіні повернув українця у стартовий склад, а той віддячив класним голом, який ще й виявився переможним.

Маліновський наздогнав Реброва, Ярмоленка і Коноплянку у списку найкращих українських бомбардирів у топ-5 євроліг

Німеччина

Взимку наше представництво у Бундеслізі 2 зазнало втрат. Борис Тащи покинув Санкт-Паулі ще в середині січня і досі перебуває без клубу. Ерік Шуранов все ще у Нюрнбергу, але зовсім без ігрової практики, зігравши у 2021-му лише 2 хвилини.

Бельгія

Минулий вікенд для українського легіону в Ліз Жупіле видався ледь не катастрофічним. Гент з Романом Яремчуком, Романом Безусом та Ігорем Пластуном не зіграв проти Едуарда Соболя та його Брюгге. Недавнього суперника Динамо закрили на карантин.

Гент прагне позбутися усіх українців – з особливим статусом лише Яремчук

Єдиним українцем, хто таки вийшов на поле став Мар'ян Швед, але його Мехелен без шансів поступився Остенде, перервавши 8-матчеву безпрограшну серію. Своєю чергою, Євген Макаренко, Олександр Філіппов та Богдан Михайліченко навіть не потрапили до заявок своїх команд.

Азербайджан

Добревідомий в Україні Вісенте Гомес дав можливість дебютувати у складі Сабаха Зурабу Очігаві. Колишній захисник Динамо провів на полі увесь матч проти Кешлі і записав у свій пасив жовту картку. Зі своєю колишньою командою зіграв також Дмитро Кльоц. Гра завершилася без переможця, обидва колективи розташувалися на дні турнірної таблиці.

Вірменія

Українці витягнули Пюнік із зони вильоту – проти Ширака зіграло аж 7 наших легіонерів. До вчорашнього дня легендарний клуб не перемагав упродовж 10 матчів поспіль. Звитягу над прямим конкурентом у боротьбі за виживання принесли наші земляки. Спочатку класним ударом боковими ножицями забив Микита Татарков, а у компенсований час Олег Кожушко добив Ширак. До речі, для вихованця Дніпра цей гол став дебютним за вірменський клуб.

Відео гола Татаркова:

Відео гола Кожушка:

Греція

Взимку українське представництво в Елладі збільшилося. Олег Данченко перебрався в АЕК до Дмитра Чигринського та Євгена Шахова. Однак приводів порадіти за наших легіонерів не додалося. Ось і в минулому турі українці не зіграли жодної хвилини. І це з урахування ще й Владислава Наумця, який чотири останні матчі Яніни не покидав лаву для запасних.

Угорщина

Посеред тижня ми могли споглядати українське дербі в Кубку Угорщини. Іван Петряк протистояв Сергію Реброву та Олександру Зубкову з Ігорем Харатіним. Український тренер знову не зміг впоратися з кубковим турніром і третій рік поспіль достроково завершив боротьбу за трофей. Активно цьому допоміг Іван Петряк, який заробив пенальті. Відео шукайте тут.

Шахтар застрибнув на 2 сходинку цікавого рейтингу – попереду тільки Зінченко, Ребров шостий

За кілька днів вже у рамках чемпіонату Ференцварош дав другу осічку. Хоча в дербі проти МТК все починалося дуже позитивно. Олександр Зубков ще до 23-ї хвилини оформив дубль. Обидва голи українця вийшли розкішними. Перший – гармата у стилі Роналду, а другий більше схожий на Мессі, який як ніхто інший вміє декласувати опонентів на дриблінгу.

Кіпр

Євген Селін за останні три місяці лише двічі зіграв за Анортосіс. У решті поєдинків колишній захисник збірної України не потрапив навіть у заявку. Зокрема і в останніх 10 матчах команди, яка бореться за єврокубки.

Після відставки Дмитра Михайленка справи у Пафоса пішли вгору. З новим наставником колектив не програв іще жодного поєдинку і вже вибрався на вершину турнірної таблиці групи вильоту. Артур Рудько незмінно грає у стартовому складі, а максимум для Ореста Кузика – потрапляння у заявку. Востаннє хавбек з'являвся на полі ще в середині грудня.

Молдова

Наставник Шерифа Юрій Вернидуб продовжив переможний шлях. Якщо у дебютному матчі фахівця команда здобула розгромну перемогу, то цього разу мінімальну. Зате був битий один із лідерів чемпіонату Молдови – Мілсамі.

Польща

Артем Шабанов стає зіркою Екстракляси. Захисник Динамо дебютував у основі варшавської Легії у грі проти Гурніка. Українець відіграв блискуче, і відразу посипалося визнання. Клуб помістив його прізвище у голосування за найкращого гравця матчу, а ліга включила до символічної збірної туру.

Шабанов переможно дебютував у основі Легії – динамівець врятував свою команду перед вирішальним голом

Решта наших земляків таким успіхом похизуватися не можуть. Василь Кравець вийшов на останні 15 хвилин, за які допоміг Леху здобути вольову перемогу над Вартою. Сергію Мякушку повторити бодай такий подвиг не вдалося. А Олексій Дитятьєв та Микола Мусолітін залишилися без ігрової практики взагалі.

Саудівська Аравія

Аль-Фатех у нинішньому сезоні веде боротьбу за виживання (поки успішну). Як наслідок – Максим Коваль пропускає дуже багато. У команди передостання оборона чемпіонату. От і проти другої команди першості українець капітулював аж п'ять разів. Безпосередньої провини Коваля немає у жодному пропущеному.

Туреччина

Артем Кравець не забиває за Коньяспор ще з початку січня і поступово втрачає статус незамінного гравця. Проти Газіантепспора форвард так і не вийшов на поле. Різеспор та Сівасспор голів не забивали, Сергій Рибака все ще заліковує травму, а Микола Морозюк відіграв 76 хвилин.

Шахтар може перехопити Бупендзу в Динамо – він відмовився від трансферу в Росію

Богдан Бутко став єдиним українцем на берегах Босфору, який провів повний матч. На жаль, це не допомогло Ерзуруму стримати одного із лідерів чемпіонату Туреччини. Галатасарай ще до перерви двічі забив у ворота андердога, а після перерви перейшов у економ-режим. Боротьба за виживання для Ерзурума в самому розпалі.

Хорватія

За Осієк грає два наших земляки. До Дмитра Льопи взимку приєднався Євген Чеберко, який не зумів закріпитися в австрійському ЛАСКу. Ненад Б'єліца поступово підпускає центрбека до основної обойми. Проти Вараджина Чеберко зіграв лише 6 хвилин, але перед тим провів повний матч проти Рієки. А от у Льопи з ігровою практикою серйозні проблеми.

Чехія

Тарас Качараба теж взимку змінив клубну прописку – тепер він виступає за празьку Славію, яка впевнено лідирує у чемпіонаті. На вихідних українець нарешті перервав серію із шести матчів поза складом. Качараба вийшов на останні півгодини гри проти Словацко за рахнку 1:2 і допоміг своїй команді вирвати перемогу (3:2).

Маліновський гарно б'є по п'ятах Юве, Барса тріумфально прогнулась, чемпіони з невезіння і вічна тема МЮ – огляд вікенду