Кубок Угорщини, 1/8 фіналу

Ференцварош – Фехервар – 1:2

Голи: Стопіра, 13 (авт) – Ніколіч, 8 (п), Стопіра, 40

Лідери угорського футболу волею жереба в національному Кубку зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Ференцварош впевнено мчить до чергового чемпіонства, а от у Фехервара проблеми. Безвиграшна серія "Віді" в чемпіонаті вже налічує шість матчів, п'ять із яких – поразки.

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Як говорив класик, Кубок – це зовсім інший турнір. От і команда Івана Петряка вирішила докласти максимум зусиль для успіху. Особливо мотивованим був українець, який грав проти свого колишнього клубу та трьох земляків – Сергій Ребров у старті випустив і Зубкова, і Харатіна.

Вже на 8-й хвилині Фехервар вийшов уперед. Це Петряк нав'язав боротьбу захисникові "Фраді", а той порушив правила. Це сталося у штрафному – пенальті. До позначки підійшов капітан гостей і був безжальним. Однак невдовзі Стопіра змарнував усі зусилля, зрізавши м'яч у власні ворота. На щастя для захисника із Кабо-Верде, він зумів виправити свою помилку, забивши вже у потрібну ціль наприкінці першого тайму.

У другій половині командам не вдалося продовжити забивати. Голів більше не було, хоча арбітр навіть щедро компенсував аж 8 хвилин. Зрештою, Петряк і Ко пройшли у наступний раунд. Натомість Ребров, у активі якого вже два титули чемпіона Угорщини, втретє поспіль вилетів із Кубка країни.

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