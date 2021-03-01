Авторитетне видання Weekly Post опрацювало дані InStat включно до 24 лютого 2021 року та створило рейтинг клубів Європи за відсотком передач назад.

Степаненко не допоможе Шахтарю у матчах з Ромою, – ЗМІ

Лідером у списку став Манчестер Сіті Олександра Зінченка з 41,6% пасів назад, другим йде Шахтар з показником 40,6%. На 6 місце застрибнув Ференцварош Сергія Реброва з 39,2 відсотками. Динамо розташувалось на 12 сходинці.

До слова, чим більший відсоток передач назад, тим конкурентноспроможніші футбольні клуби та чемпіонати загалом.

Зоря в меншості переграла Шахтар у видовищному матчі туру – спрацювала заміна Скрипника, перша поразка Каштру в УПЛ

Топ-10 команд Європи: