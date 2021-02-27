Польща, 19 тур

Гурнік – Легія – 1:2

Голи: Хіменес, 45+2 – Капустка, 4, Костож, 82

Минулого тижня Артем Шабанов вперше зіграв за Легію, а сьогодні дебютував у стартовому складі. Поки в українця ідеальна статистика в Польщі – виключно перемоги. Хоча сьогоднішні три очки не далися легко.

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Капустка відкрив рахунок вже на 4-й хвилині, проте Легія пропустила у компенсований час до першого тайму. На щастя, наприкінці матчу вдалося вирвати перемогу. Відзначимо, що за мить до вирішального гола варшавці могли пропустити, але блискуче зіграв Шабанов.

Загалом динамівець провів нерівний матч, де чергувалися успішні дії в захисті та брак при передачах. Однак на фоні своїх партнерів по обороні Артем виглядав переконливо. Додамо, що Назарій Русин навіть не потрапив у заявку на звітний матч. Легія зберегла лідерство і з одним українцем у складі.

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