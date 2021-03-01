Шахтар зацікавився кандидатурою габонця на позицію нападника, проте ще не робив пропозицій, повідомляє Ajansspor.

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За інформацією видання, головним претендентом на Бупендзу є турецький Фенербахче, також гравцем цікавиться Галатасарай. Раніше Аарона пов'язували з інтересом Динамо, нападник також відмовився від переходу в Краснодар.

До слова, у поточному сезоні 24-річний габонець забив 18 голів у 25-х матчах турецької Суперліги. Його контракт із Хатайспором діє до 30 червня 2022 року.

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