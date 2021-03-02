Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський напередодні відзначився ювілейним голом у Серії А.

Український легіонер бергамської Аталанти Руслан Маліновський у 24-му турі чемпіонату Італії допоміг своїй команді здолати Сампдорію, відкривши рахунок наприкінці першого тайму. Результативний постріл став для українця десятим у Серії А.

Красень-гол Маліновського у відеоогляді матчу Сампдорія – Аталанта – 0:2

Таким чином, Маліновський наздогнав Сергія Реброва, Євгена Коноплянку та Андрія Ярмоленка за кількістю голів у топ-5 європейських чемпіонатів. Йому вдалося обійти Юрія Максимова, у якого 9 голів. Беззаперечним і поки недосяжним лідером рейтингу і надалі залишається головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Українські бомбардири в топ-5 європейських ліг:

1. Андрій Шевченко (Мілан, Челсі) – 136 голів

2. Андрій Воронін (Борусія М, Кельн, Байєр, Ліверпуль, Герта, Фортуна) – 53

3. Олександр Заваров (Ювентус, Нансі) – 17

4-7. Сергій Ребров (Тоттенхем, Вест Хем) – 10

4-7. Андрій Ярмоленко (Борусія Д, Вест Хем) – 10

4-7. Євген Коноплянка (Севілья, Шальке) – 10

4-7. Руслан Маліновський (Аталанта) – 10

8. Юрій Максимов (Вердер) – 9

9. Віктор Скрипник (Вердер) – 7

10-11. Володимир Лютий ( ​Бохум, Дуйсбург) – 6

10-11. Артем Кравець (Штутгарт, Гранада) – 6

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів у футболці Аталанти 27 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

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