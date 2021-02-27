"Містяни" дотиснули Вест Хем у 26-му турі АПЛ завдяки голам центральних захисників – Рубена Діаша та Джона Стоунза. Сіті виграв вже 20-й поєдинок поспіль, з них 14 – у Прем'єр-лізі. Команда Гвардіоли продовжує впевнено набирати очки, зробивши ще один крок до повернення чемпіонського титулу. До слова, для іспанського тренера ця перемога стала 500-ю у клубній кар'єрі та 200-ю на чолі Манчестер Сіті у 273-х поєдинках.

Манчестер Сіті – Вест Хем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Олександр Зінченко повернувся у стартовий склад після відпочинку в ЛЧ проти Борусії Менхенгладбах. Сашко відіграв всі 90 хвилин, а матч проти "молотів" став для українця вже 12-м у поточному сезоні чемпіонату Англії. 24-річний універсал традиційно вийшов на позиції лівого захисника, але регулярно зміщувався ближче до центру поля – у схожому стилі зазвичай діє Жоау Канселу, який грає на правому фланзі оборони. Щоправда, проти команди Андрія Ярмоленка португалець отримав відпочинок, а в старті Сіті вийшов Кайл Вокер.

Саме з центральної зони Зінченко віддав перегольовий пас у моменті з переможним забитим м'ячем. Олександр отримав круглого від Кевіна де Брюйне перед штрафним майданчиком та перевів направо на Мареза, який хитнув захисника і знайшов Джона Стоунза. Захисник влучним ударом приніс "містянам" 3 очки.

Зінченко в центрі поля віддає врозріз на де Брюйне

Щоправда, не обійшлося і без огріхів. Саме Зінченко звільнив зону на лівому фланзі оборони в епізоді з пропущеним м'ячем Сіті. Українець під час ауту "містян" пішов у центр і не встиг накрити Джессі Лінгарда, який віддав гольову передачу на Антоніо. Щоправда, велика частка провини все ж лежить на Серхіо Агуеро – ветеран втратив м'яч у центрі поля, після чого команда Девіда Мойєса розігнала блискавичну контратаку, якій теж варто віддати належне.

Sofa Score оцінив гру українця "сімкою" – середній бал у команді. У Вокера лише 6.7, а автори забитих м'ячів – Діаш та Стоунз – стали найкращими гравцями поєдинку (7.7 та 8.0 відповідно). Зінченко віддав дві ключові передачі (нарівні з Де Брюйне та більше, ніж Гюндоган, Ферран Торрес, Агуеро і Марез), а точність його пасів склала традиційно високі 91%. Відзначимо, що Сашко 118 разів отримував м'яч – найбільше серед усіх учасників матчу. При цьому українець втратив круглого 16 разів – більше тільки у Кевіна де Брюйне (18).

Who Scored були солідарними з колегами – теж сімка для українця. Майже стільки ж від Football Critic – 7.4 (4-й бал у поєдинку). Від BBC Сашко отримав 6.36, від Sky Sports – 7 (3-й бал у матчі), від 90min – 6.0. "Коли команда володіла м'ячем, взяв на себе роль Канселу, зміщуючись у центр поля. Намагався вплинути на гру, але водночас діяв занадто обережно".

City Xtra не пошкодував порції копліментів для Зінченка. "На початку гри діяв у стилі Канселу, але в другому таймі змушений був відійти назад, позаяк Вест Хем перехопив м'яч. Продемонстрував, що здатен закрити позицію лівого захисника, навіть коли суперник створював там чисельну перевагу". Сімка для Сашка від авторів порталу.

Manchester Evening News був більш критичним до хавбека збірної України – лише шістка. Тут теж відзначили більш атакувальну роль Олександра, порівняно з попередніми поєдинками, але і посварили за пропущений гол. "Почав грати, як де Брюйне. Це було дуже вчасно і доречно, оскільки сам де Брюйне не завжди був схожим на типового де Брюйне", – йдеться у матеріалі MEN.

Теплова карта Олександра Зінченка в матчі Манчестер Сіті – Вест Хем:

Автор блогу The 4 Official теж відзначив гру Олександра. "Кілька разів відвоював м'яч для Сіті та навіть створив пару хороших нагод у фінальній третині", – сімка для українця, який у поєдинку з Вест Хемом дійсно отримав більш атакувальну роль.

Daily Mail, який теж поставив сімку українцеві, акцентував на увагу на діях Зінченка в епізоді з переможним голом Манчестер Сіті. "Ситуативно діяв на позиції центрального хавбека – те, що так добре засвоїв Канселу. Під час другого забитого м'яча передача на Мареза була насправді хорошою".

Думки фанатів у соцмережах традиційно розділилися. Хтось, як і раніше, називає гру українця блідою. Інші нагадують, що свого часу Зінченко обійшовся Манчестер Сіті у скромні 2 мільйони, а тому вимагати від нього гри рівня де Брюйне – неприпустимо. Знайшлися й ті, хто вважає, що Олександр, хоч і не завжди вражає, але саме він є найстабільнішим лівим захисником "містян" у останніх сезонах.

Журналіст Хайме Масіас (більше 200 тисяч підписників у Twitter) порівняв Олександра Зінченка з гравцями Баварії, Атлетіко та Барселони – Нікласом Зюле, Маріо Ермосо і Оскаром Мінгесою відповідно. На його думку, вказані футболісти здатні однаково добре виконувати на полі кілька функцій – як латераля, так і в центрі захисту при грі в лінію.

Mingueza, Hermoso, Zinchenko, Sule. Protagonistas de la “falsa línea de 3", doble función; stopper y lateral potenciando los carriles de su equipo. pic.twitter.com/HVVg4pydK0 — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) February 27, 2021

Манчестер Сіті дуплетом центрбеків дотиснув Вест Хем – Зінченко спробував новий "костюм", а лондонцям зарано до Європи