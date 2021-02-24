"Буйволи" проводять невдалий поточний сезон. Однією з реакцій стане кадрова революція. Клуб планує підписати близько десяти нових футболістів, але відпустити доведеться стільки ж, повідомляє Voetbal Magazine.

Керівництво Гента гарантує Яремчуку його трансфер влітку – ЗМІ озвучив умову

За інформацією видання, у списку "на вихід" опинилися усі три українські легіонери. Гент був би не проти зберегти Яремчука, але форвард збірної України сам хоче піти. Керівництво уже пообіцяло Роману не перешкоджати трансферу влітку.

Інша доля Ігоря Пластуна та Романа Безуса. З ними були готові попрощатися навіть взимку, але футболісти вирішили залишитися у бельгійському клубі, щоб перебувати у полі зору національної команди перед чемпіонатом Європи. Після завершення сезону їм точно доведеться шукати нове місце роботи.

Додамо, що у нинішньому сезоні Яремчук зіграв за Гент 30 матчів, у яких забив 17 м'ячів та віддав 5 результативних передач. В активі Безуса 24 поєдинки (1+4), а Пластун з'являвся на полі 14 разів і встиг відзначитися двома голами.

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