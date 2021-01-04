1. Мілан – єдина непереможна команда в топ-чемпіонатах. А загалом безпрограшна серія тягнеться ще з карантину. "Россонері" здолали Беневенто (шедевр Леау обов'язковий до перегляду) без Ібри, Тео та Беннасера, провівши дві третини матчу в меншості після вилучення Тоналі. Яка ще перевірка потрібна цій машині? Можливо, перевірка чинним чемпіоном. У середу зустріч з невиразним Ювентусом. До експериментів Андреа Пірло питань багато, до Роналду – жодних. Кріш вчора видав дубль+асист, гарантував перемогу над Удінезе та побив рекорд Пеле.

2. Лукаку тягне Інтер до скудетто. Мілану на дистанції більше потрібно боятися не Юве, а сусідів, які вперше з 2008-го видали 8-матчеву переможну серію в чемпіонаті. Цього вікенду Інтер розніс Кротоне: Лаутаро оформив перший хет-трик за "нерадзуррі", але героєм поєдинку став Лукаку. Потужність і техніка, тонкі передачі та розумні відкривання – завдяки йому Інтера забиває найбільше в Італії. Бельгієць набрав форму всього життя, кинув виклик Роналду в бомбардирських перегонах і може називатися найкращим гравцем Серії А прямо зараз. Непокоїть тільки травма.

3. Челсі розібрали на запчастини, Зінченко не залишився осторонь. "Пенсіонери" не виграли жодного топ-матчу АПЛ, а 4 поразки в шести останніх турах відкинули команду в середину турнірки. І це все після грандіозної трансферної кампанії. Френку Лемпарду вже шукають заміну. Він півроку не може інтегрувати в склад новачків: Хаверц слабкий у безсистемному футболі, тому присів у запас, а Вернер стає посміховиськом – то не реалізовує купу моментів, то б'є по кутовому прапорцю. Манчестер Сіті розніс такий Челсі на кожному клаптику поля. І де Брюйне класно інтерпретував роль центрфорварда, і Гюндоган вчасно вривався у штрафний, і пара центрбеків відпрацювала майже ідеально, і Фоден домінував на фланзі. Навіть Зінченко, якому коронавірусна епідемія "містян" подарувала перший повний матч в цій АПЛ, відіграв на рівні.

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4. Арсенал підіймається з дна. Інша лондонська команда підгодувала справжній подарунок фанам у різдвяно-новорічний період – три перемоги поспіль. Мікель Артета поставив на молодих Саку та Сміта-Роу, а вони прогресують космічними темпами. Ще й Ляказетт роззабивався – 4 м'ячі за тиждень. У суботу Арсенал в прекрасному стилі розібрався з Вест Бромом. Залітали ефектні голи, проходили вишукані комбінації. Відчуття жалю до "канонірів" змінюється обережним оптимізмом. Друга половина січня покаже реальний потенціал.

5. Треба бііільше Кімміхів... і менше Боатенгів. Баварія знову пропустила першою – у восьмому матчі Бундесліги поспіль. План "забити більше, ніж заб'ють нам" зрозумілий, але це не нормально, коли друга найгірша команда чемпіонату цілий тайм возить оборону рекордмайстера. До перерви Майнц взагалі міг розгром влаштувати на Альянц-Арені, якби не великий Нойєр. Алаба та Боатенг провалювалися дуже часто. Врятував матч геніальний Кімміх (5:2 на користь Мюнхена), якому довелося повернутися на правий фланг і показати майстер-клас Павару. Йозуа – головна фігура нинішньої Баварії. А Лєвандовскі робить ще одну спробу побити вічний рекорд Герда Мюллєра: вже є 19 голів, треба ще 22 у 20 наступних турах.

6. МЮ – реальний конкурент Ліверпуля (порівну очок). Надовго? Мерсисайдці почали відпускати переможні матчі з аутсайдерами, а "дияволи" навпаки виграють рівні поєдинки з неприємними суперниками. Десь завдяки рикошету, десь завдяки сумнівному пенальті, однак у хлопців Сульшера прорізається чемпіонський менталітет. І якісна гра: Погба трішки розбавляє залежність від Бруну в креативі, Байлі освоюється в ролі гідного партнера Магуайра, фулбеки почали працювати на атаку. Щоправда, сенсаційна Астон Вілла зараз не гірша. Гріліш і Ко влаштували розкішну битву на Олд Траффорд. Очок "віллани" не набрали (поразка 2:1), але статус найсимпатичнішої команди Англії підтвердили.

7. Мессі скромно відсвяткував ювілей. 500-й матч Ліонеля в Прімері припав на виїзд до Уески. Аргентинець звично був найпомітнішим на полі та створив єдиний гол Барселони – у штрафному знайшов пасом Де Йонга. Лео дуже хотів забити найслабшій команді чемпіонату сам, чимало стріляв по воротах, але більшість його ударів летіли в молоко. Деякі промахи взагалі виглядали кумедно.

Ronaldo just surpassed Pele’s Goal record. Meanwhile Lionel Messi...” pic.twitter.com/6TAjjFY06c — WelBeast (@WelBeast) January 3, 2021

8. Реал приземлив команду-відкриття грудня. Сельта сколихнула Іспанію наприкінці минулого року. У листопаді в клуб прийшов аргентинський фахівець Едуардо Коудет, який оперативно поставив галісійцям якісний дієвий футбол. До матчу з Реалом Сельта підійшла з 16 очками в шести турах. Зупинити "вершкових" не вдалося – Васкес і Асенсіо організували по голу в кожному з таймів. Та й загалом Мадрид відіграв солідно. Однак лідером Ла Ліги залишається Атлетіко – Суарес на останніх хвилинах замкнув простріл Феліша у порожні ворота Алавеса.

9. Байєр поплив, Холанд – не панацея для Дортмунда. Леверкузен прогнозовано віддаляється від вершини Бундесліги. Петер Бос творив дива з переповненим лазаретом і дітьми на лаві запасних, однак всьому є межа – кадровий голод досяг критичної точки. Вірц і Амірі придумали ефектний гол у ворота Айнтрахта, франкфуртці відповіли не так вишукано, але двома. Борусія дочекалася повернення Холанда та перемогла міцний Вольфсбург (першу скрипку зіграв Санчо). В атаці стало трішечки краще, але ж у власних володіннях Дортмунд раз по раз дарував гольові нагоди "вовкам". Недільні три очки – наслідок поганої реалізації Вегхорста і Герхардта.

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