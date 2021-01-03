Беневенто поступився Мілану в рамках 15-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Для Мілана поєдинок починався чудово. Вже на 15-й хвилині "россонері" заробили пенальті, завдяки якому відкрили рахунок. Однак вже на 33-й хвилині гості залишилися у меншості після вилучення Сандро Тоналі.

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Однак ця прикрість не знітила Мілан. Гості на початку другої половини навіть забили вдруге. Рафаель Леау випередив голкіпера суперника і з гострого кута зумів закрутити м'яч у дальню дев'ятку.

Ця перемога принесла підопічним Стефано Піолі чергові три очки. Мілан продовжує зберігати лідерство, випереджаючи Інтер на одне очко. Беневенто розташувався на 10-му місці.

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