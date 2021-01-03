Битва за зону Ліги чемпіонів. Команда Маліновського, яка до звітного туру посідала 7 місце, проти 4 клубу в таблиці Серії А. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24", стартував о 16:00. Підопічні Де Дзербі ще не програвали на виїзді в поточному сезоні. Водночас бергамаски виграли 7 поспіль особистих поєдинків проти "нероверді", тож чиясь серія мала перерватися.

Аталанта – Сассуоло: онлайн-трансляція матчу Серії А

Уже на перших секундах Берарді вивів Мулдура на воротаря, але Голліні прочитав ситуацію і не дав себе пробити. За всім цим вдруге поспіль з лави запасних спостерігав Маліновський, який нібито готовий покинути Аталанту, якщо не отримуватиме достатньої ігрової практики перед перенесеним на літо 2021 року Євро-2020. Ще одна класно розіграна трієчка уже по лівому флангу. Бога п'ятою відкотив під удар Кір'якосу – черговий сейв Голліні! А ось "Богиня" свій перший же момент реалізувала. На 11 хвилині Де Рон і Пессіна (23-річний італієць, герой матчу з Ювентусом, грає на позиції Маліновського) класно відпрацювали, пройшла розрізна передача. Ну, а далі Сапаті дозволили розстріляти Консільї, який провів не 1 сезон у лавах бергамасків.

Ілічіч двічі поспіль накручував 2-3 суперників і прикладався здалеку. Пессіна майже вийшов сам на сам з Консільї, захисник в останній момент допоміг полегшити удар. Як же вбивчо працює пресинг Аталанти – гості навіть вийти в центр поля через короткий пас не можуть, поки дарують удар за ударом. Хатебур пролетів по флангу і потужно пробив. Кілька стандартів також могли завершуватися другим голом господарів. Крім пари загрозливих ударів крайніх захисників, у Сассуоло нічого не клеїться. Берарді спересердя намагається обіграти всю команду, але зупиняється на 4 суперникові.

Ілічіч повністю домінує під нападниками, десь там же Пессіна напрочуд тонко веде гру, створює моменти сам і бере активну участь у підіграші – схоже, важкувато буде Маліновському навіть після відходу Гомеса. Джімшиті блискучим пасом вивів Сапату на лівий край воротарського, цього разу стійка. Дуван спробував розстріляти ворота головою. У колумбійця 4 постріли, гол та втрачений 100-відсотковий момент у перші 35 хвилин. Відразу 8 гравців Аталанти за цей час створили моменти для ударів, серед них 4 захисники і навіть воротар! Фантастичний футбол від команди Гасперіні.

А ось і Пессіна. Ілічіч геніально вирізав носком, а конкурент Маліновського в падінні ефектно замкнув, забивши свій перший гол за "Богиню". Чергове підтвердження магічної трансферної політики Аталанти. Цього молодого італійця придбали в Мілана за 1,65 млн євро! Важкі часи настали для лідера збірної України? Підопічні Гасперіні у цьому складі грають просто божественно, виправдовуючи своє прізвисько і цілком награвши як мінімум на 2-3 голи. На старті другої половини той же Пессіна розігнав атаку, Фройлер ефектно проштовхнув на Сапату, і той нарешті не схибив.

Голліні всього лише вибив снаряд у поле, а вийшов передгольовий пас голкіпера. Сапата виграв повітря, Госенс змістився у центр і потужно пробив – круглий відскочив від поперечини за лінію воріт. Маліновський і Мурієль виходять на 63 хвилині. Ілічіч і Пессіна сходять з поля. Український хавбек також активно увійшов у гру, сходу взявши безпосередню участь у парочці перспективних атак. Поки Руслан взяв паузу, його партнери з легкістю знищили захист Сассуоло. Сапата на Фройлера, той покотив у центр, Мурієль розстрілював з кількох метрів – 5:0 на 68-й.

Маліновський класно обігрувався з Мурієлем, впавши на газон після підкату суперника. Рефері відмовився вказати на 11-метрову позначку. Затяжна атака гостей, серія ударів з вбивчої дистанції, і гол престижу забиває румунський захисник Кірікеш. Надто довго готував удар український хавбек і напоровся на ще один підкат захисника у штрафному. Було боляче, але без пенальті й тут.

Олексій Міранчук показово ігнорує відкривання абсолютно вільного Маліновського і починає возитися сам, після чого виходить за межі штрафного. Конкуренція на рівному місці чи щось більше? Після серії замін Аталанта почала грати суттєво слабше. А ось тепер Руслан виводив росіянина чудовим пасом на хід, але той вирішив пропукати, хоч нікого з партнерів не було і близько. Навіщо? У будь-якому разі Аталанта набирає 25 очок і підбирається до зони ЛЧ. У Сассуоло залишається 26, але на матч більше.