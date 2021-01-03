Вест Бромвіч приймав Арсенал в рамках 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Арсенал володів перевагою, яку зумів конвертувати в два голи ще до перерви, відзначались Тірні та Сака.

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У другому таймі за справу взявся Александр Ляказетт, французький форвард дублем довів рахунок до розгромного. Господарі не змогли відповісти навіть голом престижу.

Перемога дозволила Арсеналу піднятись на 11-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ, Вест Бром залишився у зоні вильоту на 19-му місці.

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