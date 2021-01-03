Гідна боротьба тривала лише до перерви. Кротоне примудрився вразити власні ворота, але двічі пробивав і Хандановіча. У другій половині Лукаку, Лаутаро і компанія не залишили мокрого місця від захисту новачка.

Інтер завдяки хет-трику Мартінеса та шедеврам Лукаку розтоптав Кротоне та піднявся на вершину Серії А

Аргентинець оформив хет-трик, який став для нього дебютним у складі Інтера. Лаутаро підкорилося ще одне важливе досягнення для Серії А – він забив три м'ячі у матчі-відкритті року. Востаннє таке вдавалося Ернану Креспо у січні 2005 року (Мілан – Лече – 5:2). Під завісу поєдинку Хакімі довершив побиття Кротоне – 6:2.