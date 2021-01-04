Ювентус здобув нищівну перемогу над Удінезе (4:1). Кріш став головною дійовою особою, оформивши дубль та асистувавши.

Роналду оформив дубль+асист – відеоогляд матчу Ювентус – Удінезе – 4:1

Для Роналду ці два голи стали знаковими – форвард обійшов Пеле за кількістю голів в офіційних зустрічах. У бразильця їх 757 (за 815 поєдинків), а у португальця – вже 758 (за 1035 матчів). Цікаво, що CR7 залишився лише один крок до встановлення абсолютного рекорду в історії футболу. Йому потрібно забити лише два голи – у чеха Йозефа Біцау 759 влучних пострілів.

Зауважимо, нещодавно другий інопланетний футболіст – Ліонель Мессі – побив рекорд Пеле, забивши 644 голи у футболці одного клубу.

Ювентус завдяки дублю та асисту Роналду розгромив Удінезе