Божевільний камбек мюнхенців у відеоогляді матчу Баварія – Майнц – 5:2
21:46 - Читать на русском
Баварія перестріляла Майнц у матчі 14-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Майнц.
50’ Йозуа Кімміх
56’ Лерой Сане
70’ Ніклас Зюле
Йонатан Буркардт 32’
Алєксандр Хак 44’
32’ Йонатан Буркардт
44’ Алєксандр Хак
50’ Йозуа Кімміх
56’ Лерой Сане
70’ Ніклас Зюле
Перший тайм видався невдалим для Баварії – мюнхенці пропустили від Буркгардта та Хака. Проте по перерві підопічні Фліка блискавично відігрались – вже на 55-й хвилині рахунок був 2:2 завдяки зусиллям Кімміха та Сане. Зюле на 70 хвилині вивів Баварію вперед, а Лєвандовскі дублем добив суперника.
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Таким чином, Баварія набрала 33 очки та випередила РБ Лейпциг у турнірній таблиці, Майнц з 6 пунктами залишився передостаннім.
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