Баварія перестріляла Майнц у матчі 14-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Майнц.

Перший тайм видався невдалим для Баварії – мюнхенці пропустили від Буркгардта та Хака. Проте по перерві підопічні Фліка блискавично відігрались – вже на 55-й хвилині рахунок був 2:2 завдяки зусиллям Кімміха та Сане. Зюле на 70 хвилині вивів Баварію вперед, а Лєвандовскі дублем добив суперника.

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Таким чином, Баварія набрала 33 очки та випередила РБ Лейпциг у турнірній таблиці, Майнц з 6 пунктами залишився передостаннім.