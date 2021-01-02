Амірі принизив голкіпера Айнтрахта, завершивши блискучу комбінацію
18:37 - Читать на русском
Диво-гол організували гравці Байєра у поєдинку проти Айнтрахта.
завершено
22’ Амін Юнес
54’ Едмонд Тапсоба
Надім Амірі 10’
10’ Надім Амірі
22’ Амін Юнес
54’ Едмонд Тапсоба
Айнтрахт приймав Байєр в рамках 14-го туру Бундесліги. Гості відкрили рахунок вже на 10-й хвилині і зробили це напрочуд ефектно.
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Флоріан Вірц вивів на ударну позицію свого партнера Надіма Амірі, який примудрився технічно пошити у дурні захисника та відправив м'яч у сітку поміж ніг голкіпера.
Незважаючи на цей красивий гол, Байєр все ж програв зустріч, футболісти Айнтрахта здійснили камбек (2:1).
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