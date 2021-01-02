Диво-гол організували гравці Байєра у поєдинку проти Айнтрахта.

Айнтрахт приймав Байєр в рамках 14-го туру Бундесліги. Гості відкрили рахунок вже на 10-й хвилині і зробили це напрочуд ефектно.

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Флоріан Вірц вивів на ударну позицію свого партнера Надіма Амірі, який примудрився технічно пошити у дурні захисника та відправив м'яч у сітку поміж ніг голкіпера.

Незважаючи на цей красивий гол, Байєр все ж програв зустріч, футболісти Айнтрахта здійснили камбек (2:1).

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