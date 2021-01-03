Передматчева ситуація не віщувала біди для підопічних Френка Лемпарда. Ослаблений коронавірусом Манчестер Сіті явно не виглядав фаворитом протистояння на Стемфорд Брідж. Головною ж втратою "містян" без сумнівів став основний страж воріт Едерсон.

Челсі – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

А тут ще й дебютант АПЛ Зак Стеффен вже на старті продемонстрував, що без бразильського кіпера гостям буде непросто. На 4-й хвилині американець у простій ситуації привіз вільний удар із лінії штрафного, взявши до рук м'яч після пасу Родрі. "Сині" довго готувалися до виконання стандарту, та врешті Зієш після скидки Маунта пробив у стінку.

Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це було

Ще кілька хвилин гра перебувала під контролем лондонців, але поступово Сіті набрався хоробрості. На 16-й після розрізного пасу Канселу на побачення з Менді вискочив де Брюйне, але в боротьбі із Зума пробив низом повз дальню стійку. Це, як виявилося, була проба пера хлопців Гвардіоли.

Уже за дві хвилини ще один випад манкуніанців завершився забитим м'ячем. Де Брюйне розумно пропустив м'яч на фланг до Зінченка, українець сильно прострілив на лінію штрафного, де Фоден прийняв і відкинув на Ілкая Гюндогана – німець розкішно розвернувся перед ветераном Сілвою і поклав м'яч точно в кут – 0:1!

Ман Сіті навіть не дав Челсі можливості оговтатися, як подвоїв перевагу. На 21-й хвилині Зінченко в центрі поля відпасував на де Брюйне, а бельгійський хавбек із другої спроби здолав опір оборони "синіх" і пасом знайшов Фодена на лінії воротарського – Філ забив ударом в один дотик.

Збавляти оберти після двох результативних випадів гості й не збиралися. Тут же Бернарду наважився пробити за діагоналлю з кута карної зони – Менді спокійно зафіксував м'яч. Лондонці спробували бодай щось створити у відповідь, але зіткнулися із магією Гюндогана в центрі поля, який вигравав фактично всі єдиноборства.

Натомість "містяни" створювали нові нагоди: неточно пробив Канселу, а Зума заблокував ще один удар Гюндогана. Зрештою, Сіті забив втретє на 34-й. Це Стерлінг утік на побачення з воротарем із власної половини поля, вклав Менді на газон, дочекався оборонців, витримав паузу й пробив у дальній кут – штанга! Та м'яч підхопив Кевін де Брюйне й з кількох метрів спокійно реалізував свій момент.

До кінця першої половини Челсі так і не оклигав. А ось Сіті цілком було до снаги довести рахунок до геть непристойного. Тим не менше, в перерві Лемпард не зробив жодної заміни, хоча обрана ним перед матчем стратегія яскраво зазнала ганебного краху. Вочевидь, менеджер "синіх" трохи накрутив своїх підопічних словами. Після перерви лондонці взяли м'яч під контроль, але особливих дивідендів отримати з цього не могли.

Зате ще кілька нагод організували "містяни". Зокрема, здобиччю Менді став удар Зінченка. А на 54-й сенегальський голкіпер Челсі продемонстрував справжні дива реакції, витягнувши з-під перекладини удар Родрі головою після навісу де Брюйне зі штрафного. За цим господарі нарешті нагадали про себе попереду: Ковачіч наважився на дальній удар, але м'яч пройшов далеко від воріт Стеффена.

Зрештою, Лемпард вирішив вплинути на хід гри замінами. Проте, своїм вибором виконавців здивував. На полі з'явилися юні Гілмор і Хадсон-Одой, хоча на лавці були загартовані боями Хаверц (таки вийшов на 77-й хвилині), Жиру та Абрахам. Дует "новачків" фактично нічим не запам'ятався, окрім бажання. Той же Хадсон-Одой глибоко опускався у пошуках м'яча, але потім не міг знайти варіантів продовження атаки від партнерів.

Поступово гра заспокоїлася. У Челсі взагалі не клеїлося з атаками, а гості з Манчестера перейшли в режим економії, тримаючи в умі дуель із МЮ у Кубку ліги найближчої середи. Пасивність же лондонців повинна неабияк турбувати фанатів "синіх". Челсі наступний матч проведе аж 10 січня, та ще й у Кубку Англії проти представника Ліги 2 Моркама. Та все ж господарі забили в останній атаці: Хаверц прострілив із лівого флангу, а Каллум Хадсон-Одой замкнув передачу німця. За перлиною Челсі не встиг Зінченко...

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті піднявся на 5-те місце (29 пунктів), а за втраченими очками гості взагалі треті. Натомість Челсі опустився на 8-ме місце. В активі хлопців Лемпарда 26 очок. Стільки ж мають Астон Вілла, Саутгемптон і Вест Хем, але перші двоє провели менше матчів.

Лондоне, у нас проблеми!

Футбольний фольклор наївно запевняє, що матчі виграє команда, а програє – тренер. Проте, Френк Лемпард справді найбільше доклався до фіаско Челсі сьогодні. Лондонці розкішно "затарилися" влітку, виклавши майже 250 млн євро на новачків. Та все ще молодий фахівець має серйозні проблеми з монтажем розсипу зірок до основного складу. Проти Манчестер Сіті в центрі нападу вийшов Вернер, який вже продемонстрував нездатність грати на цій позиції в АПЛ, а в цей час лаву запасних полірують чемпіон світу Жиру та далеко не останній форвард Англії Абрахам. Те саме можна сказати про Хаверца – хавбек від статусу "нового Мюллєра" активно прямує до сумнівного реноме головного провалу Челсі в історії.

Liverpool

Tottenham

Manchester United

Arsenal

Manchester City #Chelsea senza vittorie contro le big https://t.co/1kMPpX0uXW — Goal Italia (@GoalItalia) January 3, 2021

Команда Лемпарда абсолютно не має протидії топ-клубам Прем'єр-ліги. Перед поразкою від Сіті "сині" програли Арсеналу та Ліверпулю і розписали нульові нічиї з Тоттенхемом і МЮ. Це могло б не мати катастрофічних наслідків, якби лондонці змітали решту суперників. Та Челсі вже поступився Вулвз та Евертону, розійшовся миром із Саутгемптоном і ледь виніс ноги з Хоторнс (ВБА вів 3:0, але пропустив тричі після перерви). На "містян" у лондонців узагалі не було плану B. Щойно Ман Сіті ввімкнув швидкості – Челсі посипався і не знав, як повернутися до гри. Лемпард-тренер наразі залишає неоднозначне враження. Минулоріч лише нестабільність Лестера та Тоттенхема дозволила "синім" фінішувати в топ-4 в умовах кадрового голоду. Та після солідної закупки й завдання інші. Коли Лемпард прийшов, то Роман Абрамович нібито пообіцяв 2 роки не звільняти його. Та чи чекатиме власник Челсі до 4 липня в умовах браку прогресу?..

MVP-тріо Манчестер Сіті

Швидкий погляд на фінальний протокол дозволяє окреслити двох претендентів на титул гравця поєдинку. Однак, старань Філа Фодена та Кевіна де Брюйне було б замало, якби не хрестоматійна гра Ілкая Гюндогана. Німецький центрхав не тільки забив перший м'яч. Він став справжнім королем центра поля, ледь не самотужки вивівши з активної гри трійку опонентів Ковачіч-Канте-Маунт. Особливе значення мала його успішна гра в другій половині першого тайму. Передусім Гюндоган зробив усе, аби Челсі не піднявся із рингу, поки рахунок був хитким.

Щодо де Брюйне та Фодена, то їхнє взаєморозуміння може стати фундаментом оновленого Сіті. Саме цей дует організував усі три м'ячі, а ще низка розкішних комбінацій з їхньою участю повинна була довести рахунок до геть ганебного для господарів. Із де Брюйне все зрозуміло – бельгієць давно довів, що є гравцем топ-класу. Натомість Фоден раніше сяяв епізодично, перебуваючи в тіні старших партнерів. Тепер же 20-річний англієць без проблем бере ініціативу на себе, веде "містян" вперед і зовсім змушує забути, що влітку Ман Сіті попрощався із легендарним Давідом Сілвою.

Неідеальний Зінченко як типова проблема Гвардіоли

Український універсал лише вдруге з'явився у чемпіонаті в сезоні 2020/21. Тренерський штаб потребував Канселу на правому фланзі через COVID-19 Вокера, а коштовний новачок Менді вкотре накликав на себе гнів безглуздою вечіркою в умовах пандемії. Зінченко традиційно активно грав попереду, допомагаючи в атаках лівим флангом. Зокрема, українець взяв участь у перших двох голах гостей: спочатку саме його простріл продовжив на Гюндогана Фоден, а потім де Брюйне розпочав свій сольний прохід перед голом Фодена після пасу Зінченка.

Зате на своїй половині поля лівий оборонець намагався грати якомога простіше, швидко прощаючись із м'ячем на користь партнерів. Та це не врятувало від пропущеного м'яча саме з зони українця. Гол Хадсона-Одоя – класичний приклад зі знаком "-" у грі крайніх оборонців команд Гвардіоли – Зінченко занадто захопився грою вперед і проґавив ривок вінгера Челсі. Тим не менше, загалом виступ хавбека збірної України можна назвати солідним. Наприклад, портал SofaScore поставив Зінченку 7,0, надихнувшись точністю його передач (85 %) та виграними дуелями – 5 із чотирьох. Та якщо чергова порція чуток про близький від'їзд з Етіхада – неправда, то з грою у обороні щось треба робити.

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