"Мессі – син шльондри" – Фірпо та ще 5 футбольних особистостей, які ображали майбутні клуби і потім прикусили язика

Що може поєднувати Фірпо Хуніора, Паулінью, Мауріціо Саррі, Тібо Куртуа, Браїма Діаса та Серхі Гвардіолу? Лише одне – зневага до своїх майбутніх команд.

Кожен у своєму житті потрапляв до ситуації, коли ставало соромно за власні слова чи вчинки минулого. Футбольні особистості – не виключення. В історії найпопулярнішої у світі гри існують приклади, коли гравці або тренери виявляли зневагу до клубів, їхніх фанатів або суперників. Проте, футбольна доля непередбачувана й вже невдовзі ти можеш опинитись у команді, яку ще вчора зневажав. "Футбол 24" пригадав 6 подібних історій.

Фірпо та Мессі

Найбільш свіжий випадок у нашому списку. На початку серпня цього року Барселона оформила трансфер лівого захисника Бетіса Фірпо Хуніора за 18+12 млн євро, а клаусула футболіста склала 200 млн євро. 22-річний іспанець повинен створити конкуренцію Жорді Альбі на фланзі оборони, а у майбутньому замінити гравця.

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Перехід виглядає непоганим, якби не одне "але". Фірпо буде ніяково перед головною зіркою Барселони Ліонелем Мессі. Понад 7 років тому, тоді ще 15-річний гравець Атлетіко Бенамель Фірпо Хуніор, писав про нападника "блаугранас" справжній треш у твіттері.

Буде добре, якщо щуряче лайно Мессі травмується. Сподіваюсь, він помре і більше не буде забивати.

Мессі, я вірю, що ти зустрінеш психа, який зламає тобі ноги.

Мессі – син шльондри.

Щоправда, передчуваючи близький перехід у Барселону Фірпо вибачився перед володарем п'яти "Золотих м’ячів", списавши все на юний вік: "Я легко можу пояснити, чому так вийшло. У той час мій найкращий друг був із Барселони, він фанатів від Мессі, адже Лео, безсумнівно, найкращий гравець світу. Щоб позлити друга, я писав усіляку гидоту про Мессі в твіттері. Це дитячі забавки. Тоді ж я писав дурниці про свою дівчину Джулію, а зараз вона моя дружина та матір моєї дочки.

Ти робиш деякі речі в 15 років, коли тебе ніхто не знає, і навіть не думаєш, що це може вплинути на твоє життя в майбутньому. Якщо когось образили ті твіти та я повинен буду перед ними вибачитися, я зроблю це скромно і без проблем".

Фірпо вже тренується у складі нової команди і виглядає доволі щасливим, але довгий час було незрозуміло, чи порозуміється молодий футболіст із Мессі, адже Лео покинув розташування Барселони через ушкодження. Прихильники теорій змов вже побачили зв’язок між переходом Фірпо та травмою лідера каталонців.

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Однак, аргентинець вже повернувся до тренувань з командою і, здається, не відчуває до Фірпо неприязні.

Саррі та Ювентус

На початку літа цього року італійський тренер Мауріціо Саррі покинув лондонський Челсі та очолив чемпіона Італії – Ювентус. Більшість фанатів Наполі – його колишнього клубу – вважають таке рішення зрадою. Адже неаполітанський та туринський клуби ведуть ворожнечу ще з часів Другої світової війни. Щоправда, Саррі, будучи наставником Наполі, не раз висловлювався у бік "зебр" не найкращим чином.

У квітні 2018 року неординарний тренер висловив надію, що гегемонія Ювентуса в Італії незабаром завершиться: "Сподіваюся, що у футболі, як і в житті, все коли-небудь закінчується. Рано чи пізно гегемонія Ювентуса зійде нанівець. Ми ризикуємо втратити уболівальників, тому що вони вболівають за команди, які ніколи не виграють Скудетто, і вони чудово розуміють чому".

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Крім того, навесні того ж року перед поєдинком Наполі проти Ювентуса у Турині Мауріціо Саррі показав середній палець фанатам "Старої синьйори", пояснивши це відповіддю на образи: "Так я відповів групі людей, які плювали в автобус і ображали нас за те, що ми з Неаполя. Я б ніколи не показав такий жест кому-небудь за те, що він вболіває за Ювентус. Це стосується тільки тих, хто плював в нас і ображав лише за те, що ми неаполітанці".

Sarri makes his feelings towards Juventus fans known as the Napoli bus pulls into the Allianz Stadium



#JuveNapoli #JuventusNapoli pic.twitter.com/4ajuk2KXe8 — ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) 22 квітня 2018 р.

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Саррі провів перші передсезонні збори разом із Ювентусом. Поки невідомо, як відреагують фанати туринців на колишнього тренера Наполі в офіційних матчах, адже італієць через проблеми зі здоров’ям пропустить 2 стартових тури Серії А.

Браїм Діас і Реал

Взимку 2019 року Реал здійснив трансфер перспективного вінгера Манчестер Сіті Браїма Діаса. "Вершкові" заплатили за 19-річного іспанця 17+7 млн євро. Лише після переходу гравця журналісти "відкопали" сюжет 7-річної давнини, який міг зіпсувати ставлення гравців та керівництва Реала. Добре, що в момент переходу Діаса в клубі вже не було Кріштіану Роналду.

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На відео ще зовсім юний Браїм Діас відповідає на питання журналіста та обирає між Барселоною та Реалом саме "блаугранас", а також зізнається, що фанатіє від нападника каталонців Ліонеля Мессі. Багато фанатів "веркових" були обурені, тому вже наступного дня футболісту довелось виправдовуватись.

"Я і моя сім'я завжди підтримували Реал. Найбільший постер у моїй кімнаті був присвячений Серхіо Рамосу. Він досі залишається моїм ідолом. Я завжди вважав себе справжнім мадридіста", – запевнив Браїм. Щоправда, далеко не факт, що такі слова вінгера переконали вболівальників Реала.

DOCUMENTO #JUGONES |@Brahim le RECONOCIÓ a @quimdomenech que ERA DEL BARÇA y su ÍDOLO ERA Messi cuando tenía 12 años. ¡SE HARÁ VIRAL! pic.twitter.com/RMzilUVVyj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 8 января 2019 г.

Куртуа і Реал

Влітку 2018 року мадридський Реал придбав у Челсі одного з найкращих голкіперів світу – Тібо Куртуа. Мадридський клуб заплатив за бельгійця лише 35 млн євро. Щоправда, більшість вболівальників "бланкос" були розлючені через такий трансфер, адже пам’ятали вокальні "таланти" нового воротаря своєї команди.

Протягом 2011-2014 років Куртуа захишав кольори принципового суперника "вершкових" – Атлетіко. У 2013 році "матрацники" перемогли Реал у фіналі Кубка Іспанії, а бельгійський голкіпер не стримувався у своїх висловлюваннях під час святкування.

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Куртуа, перебуваючи на балконі перед тисячами фанатів Атлетіко, виконав у мікрофон клубну кричалку. "Salta, salta, salta, pequeño canguro, y a los madridistas que les den por culo!". Що перекладається як: "Стрибай, стрибай, стрибай, маленький кенгуру і гравці Реала, які дають йому в дупу", чим заробив овацію місцевої публіки. А ось у фанатів іншої команди з Мадрида цей момент закарбувався у пам’яті.

Уже після переходу в Реал Куртуа довелось виправдовуватись за цей епізод. "Був дуже молодий на той час. Вибачався за свій вчинок раніше і роблю те ж зараз. Це була юнацька необачність. Мадридські фани побачать, що я віддам всі сили, захищаючи емблему Реала, щоб ми перемагали".

Схоже, що фанати Реала прийняли вибачення бельгійця, але половина столиці Іспанії все одно ненавидить Куртуа, проте тепер – "червоно-біла".

Паулінью і Барселона

Влітку 2017 року Барселона здійснила для багатьох незрозумілий трансфер, придбавши у китайського Гуанчжоу Евергранд хавбека збірної Бразилії Паулінью за 40 млн євро. На той час цей трансфер став 4-м найдорожчим в історії каталонців. Олії у вогонь підливав твіт новачка 5-річної давнини, який розлетівся мережею після переходу футболіста.

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"Вперед, Мадрид! Сука Барса! Сука Каталонія", – написав Паулінью восени 2013-го перед Ель Класіко, розкривши світу свої командні вподобання в Іспанії. На той час бразилець виступав за англійський Тоттенхем.

У підсумку, Паулінью провів у Барселоні лише один сезон, добре виконавши роль гравця ротації, після чого повернувся у Китай.

Серхі Гвардіола та Барселона

Наприкінці 2015 року Барселона підписала іспанського нападника Алькоркона Серхі Гвардіолу. Форвард не був родичем колишньго тренера каталонців Пепа Гвардіоли і мав виступати за другу команду іспанського гранда. Щоправда, Серхі пробув футболістом "блаугранас" лише декілька годин.

Причина для нашої підбірки геть банальна – фанати Барселони знайшли у твіттері новачка зневажливі написи. За 2 роки до Паулінью Гвардіола зробив майже ідентичний допис: "Сука Каталонія, вперед Мадрид".

У цьому випадку керівництво каталонців вирішило одразу розірвати щойно підписаний контракт з футболістом, аби репутація клубу не постраждала через посереднього гравця.

Наступного дня Гвардіола вирішив виправдатись, але було надто пізно: "Я розумію, що зробив помилку і дуже шкодую про це. Прошу вибачення у клубу та всієї Каталонії. Але я хочу сказати, що не писав цього. Ці твіти – це такий жарт мого друга, який зробив це з мого телефону. Я навіть не знав, що ці повідомлення існують. Тепер моя мрія зруйнована. Але я розумію клуб".

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Після цього випадку футболіст не засяяв у інших клубах, змінивши цілу низку команд. Найкращий період Гвардіоли був у Кордобі, де в сезоні 2017/18 нападник забив 24 голи у 42-х поєдинках. Зараз гравець разом із Андрієм Луніним виступає за Вальядолід. У двох стартових турах Серхі відзначився двома голами – у воротах Бетіса та свого улюбленого Реала.

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