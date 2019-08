"Мессі – син шльондри" – Фірпо та ще 5 футбольних особистостей, які ображали майбутні клуби і потім прикусили язика

Кожен у своєму житті потрапляв до ситуації, коли ставало соромно за власні слова чи вчинки минулого. Футбольні особистості – не виключення. В історії найпопулярнішої у світі гри існують приклади, коли гравці або тренери виявляли зневагу до клубів, їхніх фанатів або суперників. Проте, футбольна доля непередбачувана й вже невдовзі ти можеш опинитись у команді, яку ще вчора зневажав. "Футбол 24" пригадав 6 подібних історій.

Фірпо та Мессі

Найбільш свіжий випадок у нашому списку. На початку серпня цього року Барселона оформила трансфер лівого захисника Бетіса Фірпо Хуніора за 18+12 млн євро, а клаусула футболіста склала 200 млн євро. 22-річний іспанець повинен створити конкуренцію Жорді Альбі на фланзі оборони, а у майбутньому замінити гравця.

Перехід виглядає непоганим, якби не одне "але". Фірпо буде ніяково перед головною зіркою Барселони Ліонелем Мессі. Понад 7 років тому, тоді ще 15-річний гравець Атлетіко Бенамель Фірпо Хуніор, писав про нападника "блаугранас" справжній треш у твіттері.

Буде добре, якщо щуряче лайно Мессі травмується. Сподіваюсь, він помре і більше не буде забивати.

Мессі, я вірю, що ти зустрінеш психа, який зламає тобі ноги.

Мессі – син шльондри.

Щоправда, передчуваючи близький перехід у Барселону Фірпо вибачився перед володарем п'яти "Золотих м’ячів", списавши все на юний вік: "Я легко можу пояснити, чому так вийшло. У той час мій найкращий друг був із Барселони, він фанатів від Мессі, адже Лео, безсумнівно, найкращий гравець світу. Щоб позлити друга, я писав усіляку гидоту про Мессі в твіттері. Це дитячі забавки. Тоді ж я писав дурниці про свою дівчину Джулію, а зараз вона моя дружина та матір моєї дочки.

Ти робиш деякі речі в 15 років, коли тебе ніхто не знає, і навіть не думаєш, що це може вплинути на твоє життя в майбутньому. Якщо когось образили ті твіти та я повинен буду перед ними вибачитися, я зроблю це скромно і без проблем".

Фірпо вже тренується у складі нової команди і виглядає доволі щасливим, але довгий час було незрозуміло, чи порозуміється молодий футболіст із Мессі, адже Лео покинув розташування Барселони через ушкодження. Прихильники теорій змов вже побачили зв’язок між переходом Фірпо та травмою лідера каталонців.

Однак, аргентинець вже повернувся до тренувань з командою і, здається, не відчуває до Фірпо неприязні.

Саррі та Ювентус

На початку літа цього року італійський тренер Мауріціо Саррі покинув лондонський Челсі та очолив чемпіона Італії – Ювентус. Більшість фанатів Наполі – його колишнього клубу – вважають таке рішення зрадою. Адже неаполітанський та туринський клуби ведуть ворожнечу ще з часів Другої світової війни. Щоправда, Саррі, будучи наставником Наполі, не раз висловлювався у бік "зебр" не найкращим чином.

У квітні 2018 року неординарний тренер висловив надію, що гегемонія Ювентуса в Італії незабаром завершиться: "Сподіваюся, що у футболі, як і в житті, все коли-небудь закінчується. Рано чи пізно гегемонія Ювентуса зійде нанівець. Ми ризикуємо втратити уболівальників, тому що вони вболівають за команди, які ніколи не виграють Скудетто, і вони чудово розуміють чому".

Крім того, навесні того ж року перед поєдинком Наполі проти Ювентуса у Турині Мауріціо Саррі показав середній палець фанатам "Старої синьйори", пояснивши це відповіддю на образи: "Так я відповів групі людей, які плювали в автобус і ображали нас за те, що ми з Неаполя. Я б ніколи не показав такий жест кому-небудь за те, що він вболіває за Ювентус. Це стосується тільки тих, хто плював в нас і ображав лише за те, що ми неаполітанці".

