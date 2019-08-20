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Браїм Діас травмувався через 4 дні після відновлення – вінгер пропустить тривалий термін

13:45 505 Читать на русском
Браїм Діас травмувався через 4 дні після відновлення – вінгер пропустить тривалий термін
Браїм Діас / Реал

Юний гравець Реала Браїм Діас отримав м'язове ушкодження та вибув приблизно на місяць.

На тренуванні, що відбулось у понеділок, 19 серпня, юний вінгер Реала Браїм Діас отримав ушкодження м'язу стегна правої ноги.

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Медобстеження, яке відбулось сьогодні, 20 серпня, показало, що іспанець не зможе зіграти у найближчі 3-4 тижні, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Зауважимо, що це вже не перша травма Діаса. 20-річний футболіст повноцінно тренувався з "вершковими" лише протягом 4 днів, адже страждав від пошкодження, отриманого на зборах.

Молодого вінгера хотіла орендувати Малага, проте через травму перехід Діаса під великим питанням.

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Теги
Іспанія Браїм Діас Браїм Діас Реал Мадрид Реал Мадрид
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