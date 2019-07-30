Від Неймара та Грізманна до Модріча і Кости: топ-8 гравців, які бойкотували передсезонну підготовку заради трансферу

Цього літа відразу кілька зірок вдалися до неоднозначних дій, щоб оформити перехід в інший клуб. "Футбол 24" розповідає про найгучніші подібні випадки протягом останніх років.

Часи, коли футбольні клуби могли силоміць утримувати своїх гравців у складі давно минули. Жодні довгострокові контракти не гарантують, що лідер команди не покине її під час найближчого трансферного вікна. З появою агентів, які добре знаються на юриспруденції та тонкощах бізнесу (а сучасний футбол – це, перш за все, бізнес), футболістам стало набагато легше впливати на своє майбутнє.

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Не дивно, що останнім часом побільшало випадків, коли гравці йдуть на відкритий конфлікт зі своїми клубами, вимагаючи задовольнити власні вимоги, шантажуючи чи навіть погрожуючи. І все це заради покращення фінансових умов співпраці, а ще частіше – щоб піти з команди. Лише цього літа у всіх на очах розвивалися трансферні саги за участі Антуана Грізманна та Неймара, але вони – не єдині, хто вдавався до подібних кроків.

Лоран Кошельни (Арсенал, 2019)

Чимало вболівальників лондонського Арсенала були шоковані вчинком капітана команди Лорана Кошельни, який відмовився від нового контракту і намагається пришвидшити свій відхід з Емірейтс. Француз розчарований стратегією "канонірів", які не можуть навіть виграти боротьбу за місце в топ-4 у чемпіонаті Англії, а в Лізі Європи у фіналі поступилися Челсі.

Лоран розраховував, що 10 років, протягом яких він захищав кольори Арсенала, будуть достатнім аргументом для керівництва, щоб дозволити йому повернутися на батьківщину безкоштовно. Мало того, захисник стверджує, що у нього навіть була така домовленість, але клуб цілком заперечує таку інформацію.

Унаї Емері розраховував на Кошельни як на основного виконавця у прийдешньому сезоні. Однак, схоже, капітан Арсенала свій останній матч за клуб уже зіграв.

Неймар (ПСЖ, 2019)

Влітку 2017-го року Барселона відпустила Неймара в ПСЖ, отримавши рекордну для світового футболу суму відступних – 222 млн євро. Бразилець розраховував у столиці Франції нарешті вийти з тіні Ліонеля Мессі, але за 2 роки на Парк де Пренс не зумів досягти нічого визначного.

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Епопея з ймовірним поверненням Нея в столицю Каталонії розпочалася задовго до відкриття трансферного вікна. Над ймовірним переходом працюють посередники, оскільки між клубами дуже напружені відносини.

Неймар відверто заявив про намір покинути ПСЖ і навіть не прибув на початок передсезонної підготовки. Однак керівництво парижан зайняло принципову позицію і готове продати виконавця лише на свої умовах. Бразилець вже повернувся у розташування команди, але тренується окремо від партнерів і не бере участі у товариських матчах.

Антуан Грізманн (Атлетіко, 2019)

Нападник Атлетіко оголосив про те, що покине мадридський клуб ще в середині травня. Здавалося б в цій ситуації все повинно було бути прозоро. Однак в контракті Грізманна був пункт, який передбачав зменшення суми відступних з 200 млн євро до 120 млн, починаючи з 1 липня.

Мадридці розраховували продати чинного чемпіона світу до цієї дати, але не отримували жодних офіційних пропозицій. З настанням літніх зборів "матрацники" вимагали, щоб Антуан повернувся в табір команди та навіть оштрафували його на значну суму за запізнення.

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Грізманн же, не коментуючи ситуацію, дочекався початку липня і оформив свій перехід в Барселону. Однак на цьому інцидент не вичерпався. Керівництво Атлетіко стверджує, що має докази, що угода була укладена до 1 липня, і вимагає у каталонців доплатити ще 80 млн. Федерація футболу Іспанії вже навіть відкрила справу проти Грізманна та Барселони.

Тібо Куртуа (Челсі, 2018)

Бельгійський голкіпер після успішного виступу на чемпіонаті світу 2018, де у складі збірної Бельгії здобув бронзові медалі, вирішив не повертатися в Челсі та нарешті оформити свій перехід в Реал.

Курута повторив той же трюк, що й у 2011 році, коли покидав Генк. Голкіпер просто не приїхав у розташування команди, шантажуючи клуб з метою пришвидшення трансферу. В обох випадках план Тібо спрацював.

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Головною метою повернення в Мадрид, де він уже виступав у складі Атлетіко, була можливість бути ближче до сім'ї, яка проживає в столиці Іспанії. Однак футбольних дивідендів Куртуа практично не отримав. Реал провалив минулий сезон, вигравши лише клубний чемпіонат світу, а голкіпера постійно критикують через невиразну гру за "вершкових".

Дієго Коста (Челсі, 2017)

За рік до демаршу Куртуа схожий трюк вдався Дієго Кості. Заради справедливості мусимо зазначити, що в іспанського нападника хоча б були причини для таких дій. Тодішній наставник Челсі Антоніо Конте надіслав форварду смс, в якому повідомив, що більше на нього не розраховує.

Обурений таким ставленням Коста вирішив не повертатися в Лондон і продовжив свою відпустку в Бразилії, паралельно вимагаючи трансферу в Атлетіко, де на нього чекав Дієго Сімеоне.

Футболістові вдалося досягти свої мети, але Дієго мусив чекати аж до січня, щоб дебютувати за мадридців через заборону на реєстрацію нових гравців. Своєю чергою Челсі так не вдалося знайти нападника, який зумів би повноцінно замінити Косту – ні Мората, ні Жиру з Ігуаїном з цим завданням не впоралися.

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Усман Дембеле (Борусія Д, 2017)

Дембеле став головним відкриттям чемпіонату Німеччини в сезоні 2016/17. Про француза відразу заговорили як про одного з найперспективніших виконавців, а він сам вирішив, що його час у Борусії закінчився.

Усман не прибув на початок підготовки команди до нової першості, а тодішній тренер "джмелів" Петер Бос відверто зізнався, що в клубі не знають, де перебуває гравець. Подейкують, що він так поспішав втекти з Дортмунда, що навіть залишив речі у своїй орендованій квартирі.

Хай там як, але стати важливим виконавцем на Камп Ноу Усман досі не зміг. Частково у цьому винні травми, в дечому – відсутність дисципліни. Цього літа Барселона вже готова відпустити француза в інший клуб, якщо отримає гідну пропозицію.

Рахім Стерлінг (Ліверпуль, 2015)

Стерлінг був однією з головних зірок Ліверпуля Брендана Роджерса. Однак суперечності щодо умов нового контракту на фоні інтересу Манчестер Сіті пришвидшили його відхід з Енфілда.

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Рахім був рішуче налаштований покинути клуб і відмовився летіти разом з командою у турне Азією і таки досяг свого. Манчестер Сіті заплатив Ліверпулю близько 50 мільйонів євро.

Після двох невиразних сезонів Стерлінг нарешті знайшов свою гру, в чому йому сильно допоміг нинішній менеджер "містян" Хосеп Гвардіола. В минулому сезоні PFA навіть визнала Рахіма найкращим молодим гравцем ліги. Словом, його дії можна вважати цілком виправданими.

Лука Модріч (Тоттенхем, 2012)

Мало хто може пригадати, що Модріч протягом чотирьох років був лідером півзахисту Тоттенхема. Коли його контракт зі "шпорами" лишався чинним всього один рік, хорват відмовився від нової угоди, яка передбачала збільшення зарплатні у два рази.

Лука знав про інтерес Реала, тому вирішив не тренуватися з лондонцями, які готувалися до передсезонного туру по США. Зрештою, гравцеві вдалося досягти свого, а Тоттенехем отримав 40 млн євро компенсації.

Перший сезон в Іспанії виявився для Модріча провальним – його визнали одним з найгірших трансферів Ла Ліги у те міжсезоння. Однак Лука таки зумів стати лідером Реала, а 4 перемоги у Лізі чемпіонів та "Золотий м'яч-2019" стали свідченням правильності його вибору.

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