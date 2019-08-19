У Саррі діагностували пневмонію – наставнику Ювентуса необхідний курс терапії

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі не зміг тренувати команду сьогодні, 19 серпня, через хворобу.

Протягом минулого тижня наставник Ювентуса Мауріціо Саррі хворів на грип. Після обстеження у італійця діагностували пневмонію.

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Через проблеми зі здоров'ям головний тренер туринців не зміг бути присутнім на товариському матчі своєї команди у суботу, а також пропустив тренування у понеділок, 19 серпня.

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Саррі потрібно пройти курс терапії. З ініціативи тренера офіційний сайт Ювентуса повідомив вболівальників про стан здоров'я наставника.