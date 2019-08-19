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У Саррі діагностували пневмонію – наставнику Ювентуса необхідний курс терапії

23:21 16 Читать на русском
У Саррі діагностували пневмонію – наставнику Ювентуса необхідний курс терапії
Мауріціо Саррі / Ювентус

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі не зміг тренувати команду сьогодні, 19 серпня, через хворобу.

Протягом минулого тижня наставник Ювентуса Мауріціо Саррі хворів на грип. Після обстеження у італійця діагностували пневмонію.

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Через проблеми зі здоров'ям головний тренер туринців не зміг бути присутнім на товариському матчі своєї команди у суботу, а також пропустив тренування у понеділок, 19 серпня.

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Саррі потрібно пройти курс терапії. З ініціативи тренера офіційний сайт Ювентуса повідомив вболівальників про стан здоров'я наставника.

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Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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