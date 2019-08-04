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Барселона оголосила про трансфер Фірпо – відома сума угоди та клаусула гравця

14:24 2230 Читать на русском
Барселона оголосила про трансфер Фірпо – відома сума угоди та клаусула гравця
Фірпо став гравцем Барселони

Захисник Бетіса Жуніор Фірпо став гравцем каталонської Барселони.

22-річний іспанець домініканського походження підпише з чемпіонами Іспанії 5-річний контракт, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

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Трансфер Фірпо обійшовся Барселоні у 18 млн євро. Крім цього, Бетіс зможе отримати ще 12 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

Клаусула конкурента Жорді Альбі на лівому фланзі оборони складе 200 млн євро.

Очікується, що Фірпо буде презентований фанам Барселони разом з рештою новачків (Де Йонг, Грізманн, Нето), сьогодні, під час матчу за Кубок Гампера проти Арсенала.

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