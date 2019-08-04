Барселона оголосила про трансфер Фірпо – відома сума угоди та клаусула гравця

Захисник Бетіса Жуніор Фірпо став гравцем каталонської Барселони.
22-річний іспанець домініканського походження підпише з чемпіонами Іспанії 5-річний контракт, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".
Фірпо перепросив Мессі за те, що назвав його сином повії 7 років тому
Трансфер Фірпо обійшовся Барселоні у 18 млн євро. Крім цього, Бетіс зможе отримати ще 12 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.
Клаусула конкурента Жорді Альбі на лівому фланзі оборони складе 200 млн євро.
Очікується, що Фірпо буде презентований фанам Барселони разом з рештою новачків (Де Йонг, Грізманн, Нето), сьогодні, під час матчу за Кубок Гампера проти Арсенала.
Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде