Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з італійського трансферного літа-2019 та анонсує новий сезон Серії А. Чим живуть гранди та учасники єврокубків, які перспективи у новачків – відповіді на ці запитання у нашому матеріалі.

Інформація про суми трансферів від різних джерел відрізняється. Ми взяли за основу дані Transfermarkt. Всі суми вказані в євро.

ТОП-5 літніх трансферів (за вартістю):

1. Маттейс Де Лігт – 85.5 млн (Аякс – Ювентус). Без перебільшення найперспективніший центрбек світу перебрався з Амстердама до Турина, де стане чудовим доповненням до вже наявної наддосвідченої пари Бонуччі – К’єлліні. Очевидно, що боси Ювентуса думають про майбутнє, втіленням якого і є Маттейс. Нідерландський талант разом з Аяксом у минулому сезоні наробив серйозного галасу в Європі, зупинившись за крок до фіналу Ліги чемпіонів. Ба більше, Де Лігт був капітаном тієї команди у 19 років. "Стара синьйора" потенційно отримала лідера команди на роки вперед, адже той рівень та якості, які в своєму віці демонструє Де Лігт, дійсно вражають.

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Маттейс Де Лігт

У минулому сезоні точність передач Маттейса в середньому за гру була на рівні майже 92% (у Лізі чемпіонів – 90.8%). Для прикладу, Бонуччі має загальні 88.7%, та лігочемпіонівські 90.1%, а К’єлліні – 89.6% та 91.3% відповідно. Навіть за статистикою точності дальніх передач Де Лігт не надто позаду Бонуччі, який є знаним майстром у цьому компоненті гри. Також Маттейс майже не поступається двом ветеранам Юве у середній кількості успішних єдиноборств та статистично переважає обох за якістю гри на "другому поверсі" – як в обороні, так і в атаці. У минулому сезоні на клубному рівні Де Лігт забив 8 м’ячів у ворота суперників, а його важливі голи у плей-офф Ліги чемпіонів (зокрема, у ворота Ювентуса в Турині) зробили з Маттейса такого собі "нідерландського Серхіо Рамоса". Тобто фактично Ювентус отримав захисника одного з Бонуччі та К’єлліні рівня, який є молодшим за них на 12-15 років та ще й забиває на рівні центрального півзахисника.

2. Ромелу Лукаку – 65 млн (Манчестер Юнайтед – Інтер). Гравець, якого чутки також відправляли до Ювентуса, приєднався до Інтера Антоніо Конте – знаного поціновувача таланту бельгійського нападника. Є передчуття, що цей союз може принести "нерадзуррі" багато дивідендів. Враховуючи той факт, що керівництво Інтера відкрито заявило про намір попрощатися з Ікарді, команді потрібен був забивний форвард. Лукаку має усі дані для того, щоб ним стати.

Ромелу Лукаку

Те, наскільки "бельгійський велетень" зможе розкритися за межами АПЛ, є одним з найбільш інтригуючих моментів майбутнього сезону Серії А. Статистично в межах сезону 2018/19 (0.43 гола за матч, якщо рахувати виступи у чемпіонаті та Лізі чемпіонів) Лукаку трохи поступається навіть минулосезонному Ікарді (0.45), проте переважає Лаутаро Мартінеса (0.35). Цілком можливо, що Конте зможе ефективно поєднати сильні якості Ромелу та Лаутаро в межах одного стартового складу.

3. Даніло – 37 млн (Манчестер Сіті – Ювентус). Фактично 28-річний бразильський захисник перебрався до Турина в ролі "розмінної монети" у трансфері Жоау Канселу до Манчестер Сіті. І здавалося б, на перший погляд, Ювентус забрав собі не потрібного "містянам" гравця, віддавши, натомість, свого основного правого бека. Однак правда в тому, що в особі Даніло "Стара Синьйора" отримала більш універсального гравця, який здатен закрити будь-яку позицію на одному з флангів та, до того ж, якісніше за Канселу працює на оборону. Також Ювентусу вдалося поповнити свій бюджет майже на 30 мільйонів євро. Чергова досить успішна з фінансової точки зору угода від менеджменту Юве.

4. Костас Манолас – 36 млн (Рома – Наполі). Влітку неаполітанці попрощалися з ветераном Альбіолем (перейшов у Вільярреал) і постало важливе питання, ким замінити іспанця. Відповідь на нього досить несподівано було знайдено в Римі, звідки Ауреліо Де Лаурентісу та компанії вдалося переманити до Неаполя одного з найкращих захисників Серії А. У багатьох компонентах (зокрема, у виграних єдиноборствах, як внизу, так і на "другому поверсі") Манолас статистично переважає навіть Кулібалі, а їхній дует потенційно може стати одним з найсильніших в італійському та європейському футболі. Важливим фактом є те, що Наполі вдалося здійснити трансфер захисника такого рівня у самому розквіті сил за достатньо смішну для сучасного футболу суму грошей.

Костас Манолас

5. Леонардо Спінаццола – 29.5 млн (Ювентус – Рома). Чемпіон Італії за 22 мільйони євро оформив перехід перспективного 20-річного оборонця Роми Луки Пеллегріні, а "вовки", своєю чергою, забрали до себе більш досвідченого Леонардо Спінаццолу, заплативши за нього на 7.5 мільйонів більше. Лише час все розставить на свої місця, а поки ж констатуємо: Рома підписала на позицію лівого захисника більш атакувального, ніж Пеллегріні, гравця, який, однак, мав дуже небагато ігрової практики у складі Ювентуса в минулому сезоні (14 матчів, з яких лише у 6-и Леонардо зіграв усі 90+ хвилин). Спінаццола позмагається з Коларовим та Сантоном за місце в складі, а можливо, й виграє конкуренцію, але на сьогодні сума, яку римляни виклали за Леонардо, здається трохи завищеною.

ТОП-10 літніх трансферів (включаючи орендні угоди), що матимуть найбільший вплив на Серію А 2019/20:

1. Ромелу Лукаку (Інтер). Вболівальники "нерадзуррі" покладають величезні сподівання на 26-річного бельгійського нападника. Лукаку потенційно може стати однією з найбільших зірок Серії А. Якщо Ромелу в Мілані зможе повернутися на рівень результативності свого першого манчестерського сезону, це суттєво допоможе Інтеру в боротьбі за Скудетто та Лігу чемпіонів. "Чорно-синім" вдалося придбати чи не одну з найкращих альтернатив тепер вже екс-капітану Ікарді.

2. Маттейс Де Лігт (Ювентус). Є передчуття, що Де Лігт багато зіграє за свій новий клуб вже у цьому сезоні. Радше за все, Маттейс підмінятиме обох вікових зірок у центрі захисту Юве, хоча формально за позицією він більше конкурент для Бонуччі. У будь-якому випадку, "Стара Синьйора" може бути спокійною за власні захисні порядки принаймні на наступний сезон.

3. Ісмаель Беннасер (Мілан). "Россонері" в особі Беннасера отримали одного з найкращих опорників Серії А минулого сезону. Емполі Ауреліо Андреаццолі завоював симпатії багатьох прихильників італійського футболу боротьбою до останнього за місце в елітному дивізіоні. На жаль, "адзуррі" не вдалося досягти своєї мети, але полювання на найкращих гравців того Емполі закінчилося тим, що Беннасер та Круніч опинилися в Мілані, а Ді Лоренцо поповнив ряди Наполі. Непогане трансферне вікно як для клубу, який щойно вилетів до Серії Б. Повертаючись до Беннасера, відзначимо кілька важливих фактів:

- йому лише 21 рік (22 виповниться у грудні);

- влітку збірна Алжиру з Ісмаелем у складі виграла Кубок Африканських Націй, а сам Беннасер був визнаний найкращим гравцем турніру;

- він трохи поступається Лукасу Більї за якістю передач, але переважає аргентинця за кількістю успішних відборів та перехоплень, при цьому значно ефективніше грає на "другому поверсі";

Резюмуючи усе вищезазначене, можна зробити висновок, що Мілан за абсолютно смішні гроші (16 мільйонів євро) отримав молодого та працьовитого опорника, який має усі якості для того, щоб серйозно посилити півзахист "россонері".

Ісмаель Беннасер

4. Дієго Годін (Інтер). Уругвайський центрбек-ветеран дістався Інтеру абсолютно безкоштовно, адже його контракт з мадридським Атлетіко добіг свого кінця. Легенда "матрацників" повторює шлях ще одного екс-захисника Атлетіко Жуана Міранди, який перебрався до Інтера 4 роки тому та встиг провести за "нерадзуррі" більше сотні матчів перед тим, як переїхати догравати до Китаю цього літа. І хоча Годіну вже 33, він ще здатен пограти на найвищому рівні та допоможе Інтеру провести успішний сезон, якого так чекають усі вболівальники "чорно-синіх".

5. Костас Манолас (Наполі). Грецький центральний оборонець має додати солідності захисним порядкам команди Карло Анчелотті. За підсумками минулого сезону Костас має дуже пристойні статистичні показники виграних єдиноборств (62.5%), феноменальну точність передач (92%) та в середньому 6.38 перехоплення за гру (для прикладу: Кулібалі – 5.63, Альбіоль – 5.4). Один з найкращих захисників Серії А останніх сезонів серйозно допоможе Неаполю в боротьбі за Скудетто.

6. Адріен Рабйо (Ювентус). Менеджмент "Старої Синьйори" не припиняє дивувати своєю здатністю підписувати топових гравців у статусі вільних агентів. Адріен Рабйо став частиною "б’янконері" цього літа після завершення контракту з ПСЖ. Подейкують, що за перехід саме до Ювентуса Адріен разом зі своєю матір’ю (яка за сумісництвом є його агентом) отримали від чемпіона Італії підйомні в розмірі десяти мільйонів євро, а заробітна плата Рабйо в Турині складе 7 мільйонів євро на рік. Отже, Ювентус все ж витратив чималі гроші на організацію переходу французького хавбека, але за його трансфер босам Юве довелося б викласти значно більше. Конкурентів у Рабйо вистачає, проте в будь-якому разі Адріен є дуже талановитим гравцем, який точно не завадить амбітному Ювентусу. Єдиною перепоною цьому може стати хіба що непростий характер француза.

Аарон Ремзі

7. Аарон Ремзі (Ювентус). Ще один вільний агент для чемпіона Італії. Досвідчений валлійський хавбек перебрався до Турина після десяти років у лондонському Арсеналі і також має додати варіативності Ювентусу в середині поля. Ремзі – найбільш націленний на атаку центрхав у складі Ювентуса (майже 2 удари в середньому за гру у складі Арсенала в сезоні 2018/19). Сильною стороною Аарона також є універсальність, оскільки він фактично може зіграти на будь-якій позиції в центрі поля.

8. Руслан Маліновський (Аталанта). Сподіваємося, що у нашого легіонера вийде стати однією з зірок Серії А у складі "команди-зірки" Джан П’єро Гасперіні. Так, буде нелегко. Так, є чимала конкуренція. Але Руслан є працьовитим хлопцем, який чітко розуміє те, наскільки великий шанс пограти на найвищому рівні він отримав. Маліновський разом з Аталантою цього сезону дебютує у Лізі чемпіонів, і навіть якщо Гасперіні не розглядає українського хавбека основним гравцем прямо зараз, Руслан безумовно отримає свої шанси в умовах ігор на декілька фронтів. По-іншому й бути не може, за Маліновського бергамаски заплатили чималі для клубу 13.7 мільйонів євро, а в минулому сезоні Руслан став чемпіоном Бельгії у складі Генка та одним з найкращих гравців Ліги Жюпіле, демонструючи вражаючу результативність – 15 голів та 12 асистів за сезон.

9. Ніколо Барелла (Інтер). Цього літа "нерадзуррі" вдалося придбати, мабуть, одного з наймолодших "діамантів" Серії А, що виступали не за топові колективи. 22-річний Ніколо Барелла переїхав до Мілана в оренду з правом викупу з Кальярі, в якому мініатюрний (172 см) хавбек був капітаном. Барелла прекрасно працює з м’ячем та комфортно почуває себе як в атакувальних, так і в захисних діях команди, тобто є класичним "box to box" хавбеком, який грає всюди. Також слід відзначити й чудове бачення поля, яке додасть Інтеру якості в центрі поля та при переході з оборони в атаку.

Руслан Маліновський

10. Джанлука Манчіні (Рома). Вихованець Фіорентини перебрався до Бергамо два з половиною роки тому, а в минулому сезоні став беззаперечно основним центрбеком у Гасперіні. Після втрати Маноласа Рома вийшла на трансферний ринок для пошуку якісної заміни, яку й знайшла в обличчі Манчіні. Статистично Джанлука виглядає майже на рівних з Маноласом у плані єдиноборств, але значно програє греку в кількості перехоплень та якості передач. Водночас Манчіні є досить забивним центрбеком, на його рахунку 7 голів за Аталанту в минулому сезоні та незвична для центрального оборонця статистика – в середньому Джанлука завдає 1 удар по воротах суперника за гру. В найближчій перспективі Манчіні цілком може стати основним центральним захисником "вовків", але над якістю гри в захисті ще потрібно попрацювати.

Прогноз "Футбол 24" – чемпіонство та єврокубки

1.Ювентус

2. Інтер

3. Наполі

4. Мілан

5. Аталанта

6. Рома

7. Лаціо

Чим живуть гранди та учасники єврокубків

Ювентус – 1 місце Серії А 2017/18

"Стара синьйора" звикає до "Сарріболу". У новому сезоні Ювентус має заграти ще яскравіше під керівництвом Мауріціо Саррі. Цьому також сприятиме активна та ефективна трансферна політика клубу. Але, мабуть, найголовнішим успіхом Ювентуса є трансфер Де Лігта, який може стати основним центральним захисником "Старої Синьйори" на роки вперед.

Головними втратами для Юве можна назвати Жоау Канселу та Мойзе Кіна. І якщо за португальського захиснике "б’янконері" отримали пристойну компенсацію та гравця, який може замінити Канселу за позицією то трансфер юного італійського форварда до Евертона став справжньою несподіванкою. "Іриски" виклали достатньо невеликі (27.5 млн. євро) кошти як для 19-річного форварда, що в Італії забивав у середньому майже гол за гру, але, мабуть, для самого Кіна цей трансфер стане швидше позитивним. Вочевидь, Саррі не зміг би гарантувати Мойзе багато ігрової практики, адже в Юве вистачає форвардів, а нещодавно до стану "Старої Синьйори" повернувся ще й улюбленець головного тренера Ігуаїн.

Два з чотирьох передсезонних матчів Юве зіграв за схемою 4-3-3, а на вістрі атаки Мауріціо Саррі в цих поєдинках переглядав одразу чотирьох кандидатів: Ігуаїна, Роналду, Манджукіча та Дибалу. Радше за все, коло реальних претендентів на цю позицію звузиться до перших двох. Для Пауло Дибали Саррі знайде іншу позицію, а Манджукіч до кінця трансферного вікна може перебратися до Бундесліги, де до нього є інтерес від двох місцевих грандів – Баварії та дортмундської Борусії. Також не виключено, що Ювентус до кінця трансферного вікна зможе провернути внутрішньоіталійську "трансферну бомбу" з підписанням Мауро Ікарді. Проте тут у Юве є як мінімум серйозний конкурент у вигляді Наполі, і зовсім не факт, що "Стара Синьйора" буде пріоритетним варіантом для скандального аргентинського нападника.

Наполі – 2 місце Серії А 2018/19

Карло Анчелотті у другому своєму сезоні в Неаполі знову прагне поборотися за чемпіонство. Інтригуючим моментом є той факт, що одним з головних суперників "партенопейців" у боротьбі за Cкудетто буде Ювентус Мауріціо Саррі, який є визначальним тренером для сучасного Наполі. Поки ж можемо констатувати факт, що Наполі під керівництвом Анчелотті в середньому забиває трохи менше, ніж в останній сезон Саррі в клубі (1.84 м’яча за гру проти 1.98), а пропускає навпаки – трохи більше (1.03 пропущеного гола за гру проти 0.89). І якщо з приходом Маноласа за захисні порядки Наполі можна бути відносно спокійним, то підсилення атаки неаполітанцям не завадило б. Чутки активно відправляють до Неаполя Мауро Ікарді, і, чесно кажучи, нападник такого калібру зараз є значно більш необхідним команді Анчелотті, аніж Ювентусу.

Повертаючись до змін у грі Наполі в минулому сезоні, можна також виділити й той факт, що "партенопеї" приблизно стільки ж, як і за часів Саррі, володіли м’ячем (у середньому близько 58%), зберегли так само високу точність передач (понад 87%) та більше пробивали по воротах (в середньому 17.02 разу за гру проти 15.98 удару за часів Саррі). Сезон 2018/19 був для Наполі певною мірою перехідним, а вже в наступному сезоні вболівальники очікують від команди трофеїв. Інша справа, що окрім Маноласа неаполітанці поки що не провернули фактично жодного топ-трансферу, а ветерани Кальєхон та Мертенс вже дуже скоро можуть банально не витягнути повний сезон на топ-рівні. Оптимізму вболівальникам Наполі в цьому контексті додають новини про велику імовірність трансферу Ірвінга Лосано з нідерландського ПСВ.

Прогнозуємо, що Наполі поступиться другою позицією міланському Інтеру.

Аталанта – 3 місце Серії А 2018/19

Сенсаційна та яскрава Аталанта Джан П’єро Гасперіні по праву увійшла у трійку найсильніших команд Італії за підсумками минулого сезону. Більше за Аталанту в кампанії Серії А 2018/19 не забивав ніхто, включно з Ювентусом та Наполі, а Інтер, що розмістився на четвертій сходинці турнірної таблиці, забив на 20 (!) голів менше за бергамаскі. Фантастичне атакувальне тріо Гомес–Ілічіч–Сапата на трьох наколотили 52 голи та виконали 29 асистів.

Аталанта готується до одного з найважливіших сезонів у власній історії, адже команда Гасперіні дебютує у Лізі чемпіонів. Важливо, ща сам алленаторе Джан П’єро залишився біля керма команди, адже ходили чутки про можливе працевлаштування тренера в один з італійських грандів. Але виявилося, що Аталанта і є для Гасперіні тим самим грандом, з однією лише поправкою на те, що грандом цю команду робить сам Джан П’єро.

Влітку Аталанта майже не зазнала кадрових втрат. Лише центральний захисник Манчіні вирушив підкорювати Рим, але йому на зміну прийшов наддосвідчений словацький оборонець Мартін Шкртел, досвід якого суттєво допоможе Аталанті насамперед у Лізі чемпіонів. З точки зору атаки, команда має стати ще сильнішою. Причинами цьому є два трансфери, які додадуть Гасперіні варіативності.

Особливо приємно, що одним з двох є наш Руслан Маліновський, плідна праця якого в Бельгії була винагороджена запрошенням до клубу, який показав найбільший прогрес у Серії А. І хоча поки не можна стверджувати, що Руслан стане основним гравцем в Аталанті, але можливості проявити свій талант в умовах довгого та виснажливого сезону Маліновський неодмінно отримає.

Другим визначальним трансфером став перехід з Севільї прекрасно знайомого з італійським футболом колумбійського нападника Луїса Муріеля, який за свою італійську кар’єру встиг пограти в Лечче, Удінезе та Сампдорії, а другу половину минулого сезону провів у Фіорентині в оренді (9 голів та 2 асисти).

Прогнозуємо, що Аталанта знову побореться за зону Ліги чемпіонів, але не факт, що досягне успіху в цій боротьбі в умовах важкого та довгого сезону. Радше за все, восени Гасперіні зробить ставку на гідний виступ у групі Ліги чемпіонів, і саме в цей період Аталанта потенційно може не дорахуватись очок в Серії А.

Інтер – 4 місце Серії А 2018/19

І тут на нас чекає величезна інтрига, а Інтер Антоніо Конте виглядає чи не найреальнішим претендентом на те, щоб посунути таки Ювентус з вершини італійського футболу, на якій "Стара Синьйора" так комфортно себе почуває впродовж останніх багатьох років. Влітку Інтер не втратив практично жодного ключового виконавця, команду очолив один з найавторитетніших італійських тренерів сучасності, трансферні апетити якого клуб задовольнив чи не повною мірою. Лукаку, Годін, Барелла, Сенсі, Лазаро – усі ці гравці були у списку побажань Конте, і всі вони, врешті-решт, одягнули футболку "нерадзуррі".

У стартових передсезонних матчах Інтера чітко видно, що Конте перебудовує команду під схему 3-5-2, яка може стати для "нерадзуррі" основною у майбутньому сезоні. Дуже цікаво, наскільки зміниться гра Інтера у центрі поля з приходом Сенсі та Барелли, Годін потенційно має стати лідером оборони, а Лукаку головним голеадором команди.

Антоніо Конте

Інтер серйозно скоротив свою зарплатну відомість, адже команду покинув спочатку Перішіч, а згодом і Наінгголан. Очевидно, що до кінця трансферного вікна піде й Ікарді. Проте, чутки пов’язують Мауро в основному лише з Ювентусом та Наполі, а це фактично є підсиленням прямих конкурентів. Можливо, саме цей факт впливає на те, що за два тижні до закриття трансферного вікна доля Ікарді все ще – у підвішеному стані.

Прогнозуємо, що Інтер зможе як мінімум витіснити з другої сходинки Наполі, адже кадровий потенціал міланського клубу виглядає більш вражаючим для гри на кілька фронтів. Не менш важливим завданням для Антоніо Конте є вдалий виступ у Лізі чемпіонів, адже в минулому сезоні Інтер тоді ще Лучано Спаллетті не вийшов з групи, що є неприпустимим для команд калібру "нерадзуррі".

Мілан – 5 місце Серії А 2018/19

"Россонері" були за крок до повернення у Лігу чемпіонів, але Дженаро Гаттузо завдання не виконав та був звільнений зі своєї посади. Ходили чутки, що керівництво Мілана звільнило б Ріно навіть у разі потрапляння до ЛЧ, проте зараз вже немає сенсу приділяти цьому надто багато уваги. У клубі триває перебудова. "Червоно-чорні" мали б представляти Італію у Лізі Європи, але домовилися з УЄФА пропустити майбутній євросезон задля збалансування власного фінансового стану, адже європейська футбольна асоціація мала багато запитань до "россонері" з часів приходу до клубу китайських власників. Тепер замість Мілана у Лізі Європи від Італії грає Торіно.

Зміни у стані "россонері" почалися з менеджменту. Клуб покинув Леонардо, проте головним досягненням є збереження Паоло Мальдіні. Виконавчий директор Іван Газідіс знайшов необхідні слова для того, щоб вмовити легендарного екс-захисника Мілана залишитися в центрі клубного проекту. Тепер Паоло є технічним директором рідного клубу та керує планом розвитку усього спортивного департаменту включно з трансферною роботою. Літній новачок Мілана Тео Ернандес одразу після переходу у стан "россонері" зізнався, що саме особиста увага Мальдіні (а точніше його червневий приїзд на Ібіцу задля зустрічі з Тео, де гравець проводив відпустку), стала одним з визначальних факторів, який вплинув на його рішення стати частиною команди.

Зліва направо: Звонімір Бобан, Тео Ернандес, Паоло Мальдіні та Іван Газідіс

Окрім Мальдіні, влітку до Мілана повернувся ще один його легендарний екс-гравець, а нині футбольний функціонер – Звонімір Бобан. Останні три роки хорват працював у ФІФА генеральним віце-секретарем з розвитку футболу, проте дзвінок від Мальдіні не залишив Бобану вибору: "Коли Паоло зателефонував мені, я посеред ночі сів у автомобіль і поїхав до нього, щоб обговорити деталі". Так у Мілані поєдналися дві легенди, а сам Звонімір отримав позицію футбольного директора клубу. Бобан тісно співпрацюватиме з Газідісом та Мальдіні, а також допомагатиме клубу з міжнародними футбольними організаціями.

Після звільнення Гаттузо у пресі лунало багато чуток з приводу нового головного тренера "россонері", до Мілана відправляли, зокрема, і Мауріціо Саррі та Антоніо Конте, але два найзірковіші італійські тренери сьогодення вибрали для себе інші виклики, а Мілан зупинився на кандидатурі тепер вже екс-тренера Сампдорії Марко Джампаоло, якого називають "наступником Саррі" за яскравий стиль футболу.

Якщо говорити про трансферну політику Мілана, то насамперед слід відзначити те, що "россонері" вдалося суттєво розвантажити зарплатну відомість. Закінчилися контракти з клубом у ветеранів Абате, Монтоліво та Сапати. Крім того, на правах вільних агентів команду покинули Хосе Маурі та Андреа Бертолаччі, а Патрік Кутроне перейшов до Вулверхемптона. Прощання з усіма вищезазначеними гравцями принесло Мілану економію у близько 11.5 мільйонів євро на рік. Отже, у клубу з’явилася можливість запрошення нових якісних виконавців на гарних умовах, чим Мальдіні і Ко й почали займатися. Окрім лівого захисника Тео з мадридського Реала, футболку Мілана одягнули хавбеки Круніч та Беннасер (обидва з Емполі), бразильський центрбек Лео Дуарте (трансфер з Фламенго), а найдорожчим придбанням "россонері" влітку став один з атакувальних гравців дуже яскравого в минулому сезоні французького Лілля – Рафаель Леау (35 мільйонів євро).

Окрім усіх завершених переходів, до кінця трансферного вікна Мілан може як втратити декількох важливих гравців (ширяться різні чутки про Чалханоглу, Кессьє, Сусо, а також менш важливого для команди Андре Сілву), так і посилити свій склад ще кількома гучними підписаннями (тут мова йде передусім про Анхеля Корреа та Маріано Діаса з мадридських Атлетіко і Реала).

З цікавих ідей Джампаоло для Мілана вже можна виділити перехід до схеми 4-3-1-2 (з Пйонтеком на вістрі та ще одним відтягнутим форвардом) та Сусо в ролі "треквартісти". Експеримент зі зміщенням іспанського атакувального хавбека з флангу на позицію "під нападниками" виглядає дуже цікаво, але чи виправдає він себе – покаже лише час. Позаяк базова схема нового головного тренера не передбачає яскраво виражених вінгерів, кращого місця для Сусо на полі у футболці Мілана, мабуть, і не знайти.

У будь-якому разі Мілан у новому сезоні є одним з найбільш інтригуючих проектів, а вболівальники очікують від команди потрапляння у ТОП-4 вже за підсумками цього сезону.

Рома – 6 місце Серії А 2018/19

Минулий сезон виявився для Роми провальним, навесні клуб звільнив Еусібіо Ді Франческо, а в.о. головного тренера декілька турів працював Клаудіо Раньєрі. По закінченні сезону клуб покинув і легендарний Франческо Тотті, який провів у Ромі 30 років свого життя. За словами самого Ческо, його роль у клубі була важливою лише на папері, а ключові рішення ухвалювали без його участі. Саме через це "Імператор" і вирішив покинути клуб свого життя, розсварившись з керівництвом Роми на чолі з Джеймсом Паллоттою.

Мабуть, не найкращий момент для того, щоб переходити на позицію головного тренера такого клубу, проте тепер вже екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека отримав пропозицію, від якої так просто не відмовляються. Римляни узгодили усі деталі з Шахтарем, і саме Фонсека поведе Рому у новий сезон Серії А.

Головною втратою Роми став відхід до Наполі основного центрбека Маноласа, але "вовкам" вдалося знайти заміну греку в особі Джанлуки Манчіні з Аталанти. Окрім цього, захисну лінію було посилено турецьким центральним оборонцем Мертом Четіном з Генчлербірлігі (3 млн. євро) та лівим беком Леонардо Спінаццолою з Ювентуса (29 млн. євро). Також Рома придбала під основу голкіпера Бетіса Пау Лопеса (23.5 млн. євро), зміцнивши центральну зону переходами Амаду Діавара з Наполі (21 млн) та Жордана Верету з Фіорентини (оренда). Проте, мабуть, головними здобутками Роми цього літа стали пролонгації контрактів з клубом двох зірок – Ніколо Дзаньйоло (до 2024-го року) та Едіна Джеко (до 2022-го).

Двадцятирічний Дзаньйоло (7 голів та 6 асистів у сезоні 2018/19), по суті, є найбільшим активом клубу (ринкова вартість за версією Transfermarkt – 40 млн. євро), а досвідчений 33-річний боснієць Джеко залишається найбільшою надією римлян на вістрі атаки, доказом чому є його 20 забитих м’ячів у минулому сезоні, до яких Едін додав ще й 7 асистів.

Додамо, що літні чутки пов’язували з переходом до Роми Ікарді та Ігуаїна, проте наразі жоден з форвардів не став ближчим до "вовків". Але, якщо Ювентусу вдасться таки придбати Ікарді, Ігуаїн може опинитися зайвим у колоді Саррі, і тоді двері до Рима можуть відчинитись. Хоча, подейкують, самого Гонсало не дуже вражають перспективи римського проекту, а тому він хотів би залишитися у Турині.

Перспективи Роми на майбутній сезон дійсно є досить туманними, а те, чи вийде у Фонсеки в Римі – важко спрогнозувати. Залишається лише спостерігати, але є відчуття, що "вовкам" у поточному їх стані все ж не вдасться поборотися за місце у Лізі чемпіонів.

Торіно – 7 місце Серії А 2018/19

"Бики" під керівництвом Вальтера Маццаррі провели свій найкращий сезон за останні 7 років, "вишенькою на торті" якого стало завоювання права на виступ у Лізі Європи. Не обійшлося у цій історії без участі Мілана, проте це вже не має особливого значення. Тим паче, що в одному з найважливіших для "россонері" матчів у контесті боротьби за зону ЛЧ Торіно вдома впевнено переграв суперника 2:0, а в останньому турі Серії А так само впевнено розбив і головного конкурента у турнірній таблиці Лаціо – 3:1. Отже, підопічні Маццаррі цілком заслужили представляти Італію у Європі.

Стосовно ж кадрових новин, серед втрат насамперед можна відзначити від’їзд до Стамбула Адема Льяїча (трансфер в Бешикташ за 6.5 млн. євро) та продаж Мбайє Ньянга до французького Ренна за 15 мільйонів євро. Придбань не дуже багато, але ось найважливіші з них: викуп Сімоне Дзадзи у Валенсії за 12 мільйонів євро, 22-річний правий бек Челсі Ола Айна перебрався до Турина за 10 мільйонів, а центральний оборонець Нанта Коффі Джіджі – за 4.5 мільйона.

Минулосезонному Торіно дуже не вистачало стабільності, "бики" відібирали очки у "багатих" та роздавали їх "бідним", як той Робін Гуд! Поки не зрозуміло, чи вдасться команді цього сезону вийти в основну сітку Ліги Європи (попереду дуель з Вулверхемптоном), але якщо так, то додаткове навантаження точно не піде Торіно на користь у контексті боротьби в Серії А.

Андреа Белотті

Головна сила, надія та актив цього Торіно, як і раніше – центрфорвард Андреа Белотті. Капітан Торіно залишається в команді, незважаючи на чутки про інтерес до нього Вест Хема, а минулий сезон Андреа провів краще за попередній, і є надія, що вже невдовзі ми побачимо того самого Белотті, який став метою багатьох клубів після видатного сезону 2016/17. А якщо це здійсниться, то, можливо, ми і побачимо його в одному з європейських грандів, хоча на сьогодні все виглядає так, що сам Белотті серйозно налаштований стати легендою Торіно на роки.

Новачки

Цього сезону Серія А поповнюється командами, які добре знайомі більш олдскульним, так би мовити, любителям італійського футболу: Брешія, Лечче та Верона.

Брешія в таблиці Серії Б 2018/9 випередила Лечче лише на 1 пункт і стала чемпіоном, завоювавши право на виступ в елітному італійському дивізіоні вперше з сезону 2010/11. У складі цієї команди в минулому сезоні особливо виділялася юна зірка – 19-річний хавбек Сандро Тоналі, якого називають "новим Пірло". Головним голеадодором чемпіона Серії Б є Альфредо Доннарумма (не має родиних зв'язків з голкіперами Мілана), на рахунку якого 26 голів та 7 асистів у минулому сезоні. Також за Брешію виступають і досвідчені бійці італійського футболу – Даніеле Гастальделло та Даніеле Дессена.

"СуперМаріо" знову в Серії А!

Брешія вже здійснила влітку кілька не надто гучних за італійськими мірками придбань (голкіпер Йоронен з Копенгагена, лівий півзахисник Змргал з празької Славії), аж тут 18 серпня клуб здійснив у певному сенсі трансферну бомбу – Маріо Балотеллі став частиною Брешії, де має провести наступні 3 сезони. Клуб серйозно розраховує на скандального форварда, а сам Маріо готовий взятися за голову, щоб допомогти своєму новому колективові. Останні півсезону Балотеллі провів у Марселі, де встиг відзначитися вісьмома забитими голами, а дебютувати за Брешію Маріо зможе лише після 23 вересня, коли відбуде дискваліфікацію за вилучення у матчі французької Ліги 1 (так, це все той же Маріо, який, проте, трохи подорослішав:-)

За Лечче ж передусім буде цікаво спостерігати через перехід у цю команду українського півзахисника Євгена Шахова, якого підписали на правах вільного агента. З інших відомих гравців до команди приєдналися грецький опорник Тахцидіс (трансфер з Ноттінгем Форрест), італійський оборонець Рісполі (вільний агент) та нападник Джанлука Лападула (оренда з Дженоа). Також, частиною Лечче є досвідчений 36-річний Чезаре Бово, а тренує команду відомий у минулому італійський хавбек Фабіо Ліверані. Лечче виступатиме у Серії А вперше з сезону 2011/12. Цікавим є той факт, що команді вдалося піднятися з Серії С до Серії А за 2 сезони.

Євген Шахов перебрався до Серії А

Верона повертається до Серії А після лише одного сезону за її межами. Цікавих персонажів у команді колишнього тренера Дженоа Юріча вистачає: це й екс-гравець Ювентуса Марроне, і досвідчений центрбек Сальваторе Боккетті, що повернувся до Італії з московського Спартака, і добре знайомий українським вболівальникам потругальський хавбек Мігель Велозу. Окрім цього, досі у складі Верони – і зірковий форвард-ветеран Джампаоло Пацціні, який має ще одну можливість проявити себе на найвищому рівні італійського футболу.

Прогнозуємо, що з трьох новачків залишитися у Серії А і на наступний сезон вийде лише у Брешії.

Прогноз "Футбол 24" – зона вильоту

18. Дженоа

19. Лечче

20. Верона

Новий сезон вже дуже близько і обіцяє бути надзвичайно цікавим, а тренерський склад є чи не найсильнішим за останні багато років. До Італії знову їдуть зіркові гравці та наставники, а ми повинні готуватися до якісного футбольного шоу під назвою Серія А 2019/20!

Маліновський – out, Шахов – in: провідне видання Італії оцінило перспективи українців в Серії А