Гвардіола сенсаційно відібрав очки у Реала – Лунін просидів на лаві для запасних: 2-й тур Ла Ліги, матчі суботи

У матчі 2 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал не зміг вдома перемогти Вальядолід, у якому на правах оренди виступає Андрій Лунін.

Іспанія. Ла Ліга, 2 тур

Осасуна – Ейбар – 0:0

Реал – Вальядолід – 1:1

Голи: Бензема, 82 – Гвардіола, 88

Осасуна у матчі 2 туру Ла Ліги вдома приймала Ейбар. Гості попри невелику перевагу не змогли здолати памплонців у їхньому лігві, але і не пропустили у відповідь.

Після 2 турів Осасуна має 4 очки, Ейбар набрав 1 пункт.

Реал після виїзної перемоги над Сельтою вдома приймав Вальядолід, якому віддав в оренду Андрія Луніна. Українець з лави для запасних спостерігав, як його команда здійснила героїчний подвиг.

"Бланкос" вперше з травня 2017 року випустили у старті колумбійця Хамеса Родрігеса, але той не зміг нічим особливим себе проявити і був замінений на Вінісіуса. Столична команда "висіла" на воротах Масіпа, але втрачала хороші нагоди, а також оборона гостей грамотно діяла. Вальядолід грав на контратаках і міг забивати у другому таймі в останній 20-хвилинці, але хорошу реакцію продемонстрував Куртуа.

Зідан випустив другим нападником Луку Йовіча, і серб додав варіантів в атаці. І все ж "вершкові" забили. Рафаель Варан віддав на Каріма Бензема, і той з розвороту пробив у дальній від голкіпера кут воріт. Здавалось би, Реал здобув 3 очки. Але під завісу основного часу Серхі Гвардіола вискочив сам на сам з Тібо Куртуа і вразив ближній кут воріт.

Таким чином, Реал після двох турів має в активі 4 очки, у Вальядоліда стільки ж.