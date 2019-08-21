Мессі повністю відновився від травми і тренувався у загальній групі Барселони

Нападник Барселони Ліонель Мессі розпочав повноцінно тренуватись з партнерами після травми.

Сьогодні зранку, 21 серпня, аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі ще тренувався за індивідуальною програмою, а вже у вечірній сесії займався нарівні з усіма, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

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Нагадаємо, Мессі отримав травму на першому ж тренуванні після повернення з відпустки, 5 серпня, через що не поїхав з командою у передсезонне турне.

Раніше повідомлялось, що головний тренер Барселони Ернесто Вальверде може включити гравця на матч 2 туру Ла Ліги проти Бетіса і навіть випустити в стартовому складі на 60 хвилин.

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