Боатенг – не перший: Чигринський та ще 7 трансферів Барселони, які дивували світ

Барселона трохи шокувала трансфером камерунського нападника Кевіна-Прінца Боатенга. Однак каталонці далеко не вперше оформлюють дивні переходу. "Футбол 24" зібрав щонайменше 8 схожих прецедентів.

Хенрік Ларссон (2004 рік)

Барселона підписала шведського снайпера влітку 2004 року, коли йому було вже 34. Ларссон, ставши справжньою легендою Селтіка, дістався каталонцям безкоштовного. За два сезони на Камп Ноу він провів 69 матчів, забив 19 голів та віддав 6 асистів. У команді Райкарда швед переважно виконував роль футбольного джокера. Саме геніальна передача Ларссона на Ето'О у фіналі Ліги чемпіонів проти Арсенала (2006) допомогла "блаугранас" вирвати драматичну перемогу (2:1). Також Хенрік приклав руку до двох чемпіонств Барселони у Прімері.

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Едгар Давідс (2004)

Взимку того ж року каталонський гранд перерахував 2 млн євро на банківський рахунок Ювентуса за піврічну оренду нідерландського хавбека. Давідс став ковтком свіжого повітря для депресивної Барселони, яка переживала дуже складний період. "Пітбуль" кардинально змінив гру команди в центрі поля та допоміг "блаугранас" посісти друге місце за підсумками сезону. За короткий період кар'єри в Іспанії Давідс відіграв 20 поєдинків та забив один гол.

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Паулінью (2017)

Фанати Барселони хапались за голову, дізнавшись, що Бартомеу збирається викласти Гуанчжоу Евергранд 40 млн євро за 29-річного хавбека. Однак бразилець дуже швидко розвіяв сумніви щодо доцільності свого трансферу. Паулінью блискуче розпочав сезон 2017/18, регулярно потрапляючи у стартовий склад та забиваючи важливі голи. Вальверде дуже цінував його вміння підключатись до атак другим темпом, а результати не змусили себе чекати (9 голів і 3 асисти). Вже через рік Гуанчжоу повернув Паулінью в Китай, заплативши "кулес" 47,5 млн євро.

Дмитро Чигринський (2009)

"Хосеп Гвардіола помітив в ньому те, чого більше ніхто не бачив", – пояснює перехід Чигринського мадридське видання AS. Українець, за якого було викладено 25 млн євро, став одним з найбільших трансфених фіаско в історії каталонського суперклубу.

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Дмитро провів у футболці Барселони лише 14 матчів, не зумівши адаптуватись до іспанського чемпіонату. Вже через рік Пеп визнав свою помилку та повернув захисника у Шахтар (15 млн євро). Після цього Чигринський так і не повернувся на свій попередній рівень.

Хосе Мануель Пінто (2008)

Барселона заплатила Сельті півмільйона євро за воротаря, який був покликаний виконувати роль дублера Віктора Вальдеса. Пінто ніколи не зазіхав на місце в основному складі, встигав писати музику та задовольнявся виступами у Копа дель Рей. Мабуть, найбільше його досягнення за сім років на Камп Ноу – близька дружба з Лео Мессі. Одіозний голкіпер провів за каталонців 89 матчів, пропустив 74 голи, а ще 39 разів залишав ворота на замку.

Ейдур Гудйонсен (2006)

Ісландський форвард покинув Челсі Жозе Моурінью в обмін на 12 млн євро. Барселона з самого початку розглядала його як заміну Хенріку Ларссону, якому захотілось понюхати пороху АПЛ (МЮ). Гудйонсен не цурався ролі резервіста та якісно підсилював гру "блаугранас", виходячи на заміну. За три роки він провів 119 поєдинків та забив 19 голів. Цікаво, що сини знаменитого "вікінга" обрали академію мадридського Реала.

Алекс Сонг (2008)

Провівши блискучий сезон за Арсенал, універсальний камерунець вирішив спробувати щастя у Ла Лізі та провалився. Сонг не виправдав вкладені у нього 19 млн євро, перебуваючи у тіні Серхіо Бускетса. Попри підписання 5-річного каталонця з Барселоною, опорний хавбек провів на Камп Ноу лише два сезони (69 неповних поєдинків та один гол). Далі були оренди у Вест Хем, Рубін та повне забуття.

Максі Лопес (2005)

Аргентинський нападник був придбаний Барселоною у Рівер Плейта за 6,5 млн євро. У складі "блаугранас" Максі Лопес провів лише 19 матчів та відзначився двома голами. Його влучний постріл допоміг каталонцям здолати Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак цього виявилось недостатньо, щоб залишитись на Камп Ноу. Через сезон Максі орендувала Мальорка, а згодом він опинився у московському Динамо.

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