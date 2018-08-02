Маріуполь – Юргорден: анонс матчу-відповіді кваліфікації ЛЄ

"Футбол 24" представляє анонс матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Маріуполем та Юргорденом.

Маріуполь – Юргорден

2 серпня, 20:00. Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Роберт Харві (Ірландія)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

УЄФА прогнозовано не дозволила Маріуполю грати домашні матчі Ліги Європи на рідному стадіоні, тому підопічним Олександра Бабича доведеться сподіватися на підтримку одеського стадіону. Невідомо, чи буде він справді домашнім для Маріуполя, адже серед місцевої публіки ажіотаж не спостерігається, а от вболівати за Юргорден приїхало 1200 шведських фанатів. Втім, азовцям у Лізі Європи легких задач ніхто й не обіцяв.

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На матч Маріуполь – Юргорден приїде 1200 шведських фанатів

Матч проти Юргордена у Швеції міг завершитись для Маріуполя як переможно, так і програшно – причому останній варіант був би більш справедливим. Шведи виглядали більш швидкими та варіативними у атаці, а українці в обороні допускали занадто багато помилок – втім, до 90+4 хвилини рахунок був 0:1 на користь наших футболістів. Правда, через дві хвилини він міг перетворитися на 2:1, однак рахування ймовірних голів – це справа статистиків. По факту ж підопічні Олександра Бабича здобули результативну виїзну нічию на штучному газоні у матчі проти команди, яка востаннє програвала аж два місяці тому – непогано, як для дебютанта. Тепер потрібно закріпити успіх.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Маріуполь лише другий раз у своїй історії виступає в єврокубках. Крім цього сезону, Маріуполь грав у Кубку УЄФА 2004/2005, де здолав на першому етапі кваліфікації вірменський Бананц, а у наступному раунді програв Аустрії на виїзді (зігравши вдома внічию).

2. Юргорден не виступав у єврокубках 10 років. Востаннє даний клуб грав у Європі в сезоні 2008/2009, зупинившись у 2-му кваліфікаційному раунді.

3. Юргорден – лише другий клуб, який забивав Маріуполю у єврокубках. До цього азовці пропускали лише у виїзному матчі проти Аустрії в сезоні 2004/2005.

4. Українські та шведські команди провели між собою 11 матчів, в яких тричі була зафіксована нічия, три рази перемогли шведи і п'ять разів – українці.

5. В Україні шведські команди перемагали лише одного разу – у минулому сезоні Естерсунд переграв луганську Зорю (0:2).

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Кадрова ситуація

Маріуполь не має проблем зі складом – лазарет пустий, а червоних карток ніхто не заробляв. Єдиним мінусом азовців є відсутність Андрія Борячука, якого не встигнули заявити на 2-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи, однак навряд чи його можна назвати критично важливим гравцем саме для цієї зустрічі – Маріуполю, перш за все, потрібно буде оборонятися. Звісно, Олександру Бабичу не вистачає Сергія Болбата та Андрія Тотовицького, які знаходяться у Шахтарі, однак це вже не перша гра без них. Загалом, Маріуполь підходить до матчу-відповіді у повному складі.

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У Юргордена не настільки красива картина. Найкращий бомбардир команди – Тіно Кадевере – досі не залікував травму коліна та не потрапив у заявку на гру чемпіонату проти Сундсвалля. Ймовірно, він не зіграє і у Одесі. Крім того, у другому таймі матчу з Маріуполем помітно накульгував сенегальський нападник Баджі. Накульгуючи, він зміг створити кілька моментів та забив гол на останніх хвилинах, тож було б дуже непогано, якби головний тренер шведів Озджан Мелькеміхель вирішив приберегти нападника до інших матчів. Втім, Юргорден гарно укомплектований і всі ці футболісти мають надійну заміну, тож можна констатувати – шведи приїхали в Україну без критичних проблем зі складом.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Юргорден

Маріуполь: Худжамов, Биков, Яворський, Білий, Демірі, Тищенко, Мишньов, Піхальонок, Кірюханцев, Фомін, Чурко

Юргорден: Ісакссон, Аугустінссон, Йоханссон, Даніельссон, Гуннарссон, Радетінац, Ульвестад, Кольстрьом, Рінг, Баджі, Мрабті

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Маріуполь не дуже впевнено оборонявся у першому матчі та повністю провалився у грі проти Десни, пропустивши відразу чотири м'ячі. Після таких невдач відбуваються серйозні розноси та аналіз, а футболісти отримують шалену мотивацію не пропустити. Маріуполь вміє сушити гру – неідеально, але і Зоря, і Юргорден були близькими до фіаско у грі проти нього. Ймовірно, і в Одесі у матчі-відповіді проти шведів підопічні Олександра Бабича поставлять автобус, а у атаці обмежаться стандартами – хоча сам тренер запевняє, що не хоче грати на утримання рахунку. Втім, бажання не завжди сходяться з реаліями.

Юргорден – фаворит матчу кваліфікації ЛЄ проти Маріуполя

Юргорден – команда вища за класом, досвідом та швидкістю виконавців. У Стокгольмі Мрабті, Мбаджі, Рінг та Радетінац легко тікали від захисників Маріуполя, які ще й любили висмикуватися в агресивний відбір – таких нападники Юргордена "робили" один в один із заплющеними очами. Вдома вони втратили вагон шансів відзначитись, тож важко повірити, що в Одесі вони не заб'ють – втім, пропустити вони теж забов'язані. П'ять із шести останніх матчів Юргордена у чемпіонаті Швеції не завершились без пропущеного м'яча – а Маріуполь, при всіх своїх проблемах, класом переважає більшу частину його суперників. Гравці Юргордена необережні позаду, тож гол Маріуполя в очній зустрічі є дуже ймовірним.

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В екстра-таймах Юргорден матиме перевагу за рахунок вищої фізичної витривалості та ширшої лави запасних. Перший матч яскраво показав, що шведи вміють прибавляти на фініші – а от Маріуполь має властивість "сідати" вже наприкінці другого тайму. Таким чином, помилки захисників азовців, їх втома та сукупність чеснот і переваг Юргордена мають принести перемогу гостям у додатковий час.

Михайло Юхименко, Футбол 24