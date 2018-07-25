Юргорден – Маріуполь: Борячук пропустить поєдинок

Нападник Маріуполя Андрій Борячук не зможе взяти участь у матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського Юргордена.

"На жаль, не вдасться зіграти, адже мене ще не заявили. Проте від сьогодні вже почну тренуватися разом із командою, буду готуватися до матчу Прем'єр-ліги проти Десни", – розповів Борячук у коментарі Футбол 1.

Відзначимо, раніше голкіпер-ветеран Юргордена Андреас Ісакссон заявив, що вважає українські клуби класними. Крім цього, досвідчений кіпер очікує на важкий матч із приазовцями.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Юргорден – Маріуполь відбудеться вже завтра, 26 липня, у Швеції. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Початок зустрічі о 20:00.

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