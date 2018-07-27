Севідов: Нинішній кадровий потенціал Маріуполя не дозволяє їм гостро атакувати

Колишній наставник Маріуполя Олександр Севідов поділився враженнями від першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Юргордена (1:1).

"Поєдинок дуже був схожий на гру з чемпіонату України, в якій Маріуполь програв Зорі. В принципі, такий же сценарій, коли приазовці забили зі стандарту. Якщо взяти статистику – один удар в площину воріт за 90 хвилин, на щастя, що завершився голом.

Юргорден – Маріуполь – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми розуміли, як буде грати Маріуполь, але очікував більшого від шведів. Ми давно не бачили скандинавські команди в справі, і чесно кажучи, команда не вразила, хоча змогла зрівняти рахунок.

Я не побачив великої різниці, і, відверто кажучи, минулорічний Маріуполь цю команду обіграв би без сумніву. Нинішній кадровий потенціал не дозволяє маріупольцям гостро атакувати. Це те, що кидається в очі, команда вичавила максимум.

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Не знаю, як складеться гра у відповідь. Думаю, буде важко, плюс насичений календар. Головне – щоб футболісти встигли відновитися і їм вистачило сил", – цитує Севідова ua-football.

Нагадаємо, Маріуполь на останніх хвилинах втратив перемогу у маті проти Юргордена.