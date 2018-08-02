Мариуполь – Юргорден: анонс ответного матча квалификации ЛЕ

"Футбол 24" представляет анонс ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполем и Юргорденом.

Мариуполь – Юргорден

2 августа, 20:00. Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Роберт Харви (Ирландия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

УЕФА прогнозируемо не позволила Мариуполю играть домашние матчи Лиги Европы на родном стадионе, поэтому подопечным Александра Бабича придётся надеяться на поддержку одесского стадиона. Неизвестно, будет ли он действительно домашним для Мариуполя, ведь среди местной публики ажиотажа не наблюдается, а вот болеть за Юргорден приехало 1200 шведских фанатов. Впрочем, азовцам в Лиге Европы лёгких задач никто и не обещал.

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На матч Мариуполь – Юргорден приедет 1200 шведских фанатов

Матч против Юргордена в Швеции мог завершиться для Мариуполя как победно, так и проигрышно – причем последний вариант выглядел бы более справедливо. Шведы были быстрее и вариативнее в атаке, а украинцы в обороне допускали слишком много ошибок – впрочем, до 90+4 минуты счет был 0:1 в пользу наших футболистов. Правда, через две минуты он мог превратиться в 2:1, однако подсчёт вероятных голов – это дело статистиков. По факту же подопечные Александра Бабича добыли результативную выездную ничью на искусственном газоне в матче против команды, которая в последний раз проигрывала аж два месяца назад – неплохо, как для дебютанта. Теперь нужно закрепить успех.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Мариуполь лишь второй раз в своей истории выступает в еврокубках. Кроме этого сезона, Мариуполь играл в Кубке УЕФА 2004/2005, где одолел на первом этапе квалификации армянский Бананц, а в следующем раунде проиграл Аустрии на выезде (сыграв дома вничью).

2. Юргорден не выступал в еврокубках 10 лет. Последний раз данный клуб играл в Европе в сезоне 2008/2009, остановившись во 2-м квалификационном раунде.

3. Юргорден – лишь второй клуб, который забивал Мариуполю в еврокубках. До этого азовцы пропускали только в выездном матче против Аустрии в сезоне 2004/2005.

4. Украинские и шведские команды провели между собой 11 матчей, в которых трижды была зафиксирована ничья, три раза победили шведы и пять раз – украинцы.

5. В Украине шведские команды побеждали лишь однажды – в прошлом сезоне Эстерсунд переиграл луганскую Зарю (0:2).

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Кадровая ситуация

Мариуполь не имеет проблем с составом – лазарет пуст, а красных карточек никто не зарабатывал. Единственным минусом азовцев является отсутствие Андрея Борячука, которого не успели заявить на 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, однако вряд ли его можно назвать критически важным игроком именно для этой встречи – Мариуполю, прежде всего, нужно будет обороняться. Конечно, Александру Бабичу не хватает Сергея Болбата и Андрея Тотовицкого, которые находятся в Шахтере, однако это уже не первая игра без них. В общем, Мариуполь подходит к ответному матчу в полном составе.

Мариуполь и Юргорден не имеют серьёзных проблем с составом

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У Юргордена не столь красивая картина. Лучший бомбардир команды – Тино Кадевере – до сих пор не залечил травму колена и не попал в заявку на игру чемпионата против Сундсвалля. Вероятно, он не сыграет и в Одессе. Кроме того, во втором тайме матча с Мариуполем заметно прихрамывал сенегальский нападающий Баджи. Прихрамывая, он смог создать несколько моментов и забил гол на последних минутах, поэтому было бы очень неплохо, если бы главный тренер шведов Озджан Мелькемихель решил приберечь нападающего для других матчей. Впрочем, Юргорден хорошо укомплектован и все эти футболисты имеют надежную замену, поэтому можно констатировать – шведы приехали в Украину без критических проблем с составом.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Юргорден

Мариуполь: Худжамов, Быков, Яворский, Белый, Демири, Тищенко, Мишнёв, Пихалёнок, Кирюханцев, Фомин, Чурко

Юргорден: Исакссон, Аугустинссон, Йоханссон, Даниэльссон, Гуннарссон, Радетинац, Ульвестад, Кольстрём, Ринг, Баджи, Мрабти

Прогноз Футбол 24 – 1:1 в основное время, победа шведов в экстра-таймах

Мариуполь не слишком уверенно оборонялся в первом матче и полностью провалился в игре против Десны, пропустив сразу четыре мяча. После таких неудач происходят серьёзные разносы и анализ, а футболисты получают бешеную мотивацию не пропустить. Мариуполь умеет сушить игру – неидеально, но и Заря, и Юргорден были близки к фиаско в игре против него. Вероятно, и в Одессе в ответном матче против шведов подопечные Александра Бабича поставят автобус, а в атаке ограничатся стандартами – хотя сам тренер уверяет, что не хочет играть на удержание счёта. Впрочем, желания не всегда сходятся с реалиями.

Юргорден – фаворит матча квалификации ЛЕ против Мариуполя

Юргорден – команда более выского класса с большим опытом и высшей скоростью исполнителей. В Стокгольме Мрабти, Мбаджи, Ринг и Радетинац легко убегали от защитников Мариуполя, которые еще и любили выдёргиваться в агрессивный отбор – таких нападающие Юргордена "делали" один в один с закрытыми глазами. Дома они потеряли вагон шансов отличиться, поэтому трудно поверить, что в Одессе они не забьют – впрочем, пропустить они тоже обязаны. Пять из шести последних матчей Юргордена в чемпионате Швеции не завершились без пропущенного мяча – а Мариуполь, при всех своих проблемах, классом повыше большей части его соперников. Игроки Юргордена неосторожны позади, поэтому гол Мариуполя в очной встрече кажется очень вероятным.

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В экстра-таймах Юргорден будет иметь преимущество за счёт большей физической выносливости и широкой скамейки запасных. Первый матч ярко показал, что шведы умеют прибавлять на финише – а вот Мариуполь имеет свойство "садиться" уже в конце второго тайма. Таким образом, ошибки защитников азовцев, их усталость и совокупность достоинств и преимуществ Юргордена должны принести победу гостям в дополнительное время.

Михаил Юхименко, Футбол 24