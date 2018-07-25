Юргорден – Маріуполь: Ісакссон вважає українські клуби класними

Досвідчений воротар шведського Юргордена Андреас Ісакссон поділився очікуваннями від поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти українського Маріуполя.

"Я звик грати такі матчі, як той, що доведеться грати з Маріуполем. Нам буде важко. Гру Маріуполя я ще не вивчав, але це, безумовно, хороша команда. Я зустрічався з кількома українськими командами впродовж кар'єри. Вони, як правило, класні. Тому Юргордену доведеться показати максимум, якщо ми хочемо пройти далі.

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Крім цього, варто бути доволі обережними. Важливо знайти добрий баланс, і я думаю, що це нам вдасться. Ми чудово провели останні 6-7 поєдинків. Минуло вже багато років із того часу, коли Юргорден грав у єврокубках і матчі з Маріуполем стануть справжньою подією для клубу та вболівальників", – відзначив Ісакссон в інтерв'ю офіційному сайту Юргордена.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Юргорден – Маріуполь відбудеться вже завтра, 26 липня, у Швеції. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Початок зустрічі о 20:00.