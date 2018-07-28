Про хабарі, гепатит і Росію: як Юргорден готує шведських фанатів до виїзду на матч Ліги Європи проти Маріуполя

Фанати Юргордена збираються на матч ЛЄ проти Маріуполя в Одесу – клуб дав їм поради, як взаємодіяти з поліцією

Маріуполь прийматиме Юргорден у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перед поїздкою в Одесу, де відбудеться гра, шведський клуб дав безліч порад своїм вболівальникам.

Матч Маріуполь – Юргорден відбудеться у четвер, 2 серпня, о 20:00. Офіційний сайт шведського клубу підготував цікаву пам'ятку для фанатів – усе, що потрібно знати та чого остерігатись. Отож, як вони бачать Україну та антураж гри на стадіон Чорноморець?

Юргорден – Маріуполь – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Оскільки Україна є країною, яка розвивається, ситуація може швидко змінюватися під час перебування. Вам потрібно заповнити спеціальний формуляр з деталями вашого перебування у цій країні. У разі, якщо щось несподіване трапиться, шведська влада відстежуватиме вас за вказаною адресою і повідомлятиме, наприклад, з допомогою електронної пошти і текстових повідомлень про розвиток ситуації на місці та надасть поради, як вам діяти.

Погугліть перед вильотом, адже Одеса – це чудове місто для відпочинку, яке пропонує безліч історичних пам'яток та цікавих місць.

Віза для громадян Швеції, які подорожують до України на термін до 90 днів, не потрібна.

Кілька авіакомпаній (наприклад МАУ) стягують плату в аеропорту, якщо ви не роздрукували квиток заздалегідь і чи не скачали його на свій телефон.

Переконайтеся в тому, що маєте чинну туристичну страхівку, і візьміть із собою копію страхового свідоцтва. Пам'ятайте, що Європейська картка медичного страхування не поширюється на Україну.

Ви повинні підтвердити свою особу у разі прохання міліції. Тому обов'язково візьміть із собою копію вашого паспорта, коли перебуватимете в місті (паспорт рекомендовано надійно сховати в готелі).

Юргорден отримав 1500 квитків для своїх уболівальників. Сектор буде огороджений та захищений стюардами та охороною у кількості 30-50 осіб.

Жінки будуть змушені пройти в окреме відділення для перевірки – немає іншого вибору.

На нашому секторі буде лише один кіоск з їжею: напої, легкі закуски, різновид ковбаси. Карткою розрахуватись неможливо, тільки готівка (гривні)!

Працівники стадіону Чорноморця стадіон вірять у відвідуваності на рівні 9-10 тисяч, з яких 1 тисяча приїде з міста Маріуполь.

Піротехніка є незаконною і в Україні. Відповідно до правил УЄФА, Юргорден несе відповідальність за поведінку своїх фанів, на відміну від шведських правил, де за запалювання піртехніки карають господаря матчу відповідальність за недбалість.

Фанати Маріуполя

В Одесі на матчах у літній період зазвичай 1000-1500 правоохоронців, включаючи поліцейських та національну гвардію.

Зауважте, що дуже мало копів говорять англійською мовою. Нам відомо, що із понад 1000 міліціонерів, які працюватимуть на матчі, 4-5 співробітників поліції загалом зможуть говорити по-англійськи. Тому ви повинні поводитись відмінно.

Англійською також володіють дуже обмежене коло людей – практично виключно молоде покоління.

Пам'ятайте: НЕ МОЖНА пити воду з крану, оскільки це може призвести до гепатиту А. Купуйте пляшкову воду! Реомендовано пройти вакцинацію проти гепатиту А перед поїздкою. Також зауважте, що одним із найпоширеніших способів розповсюдження хвороби є використання льоду в різноманітних напоях.

В Одесі багато собак. Нагадуємо, що в Одесі немає жодних вакцин проти сказу, а спалах цієї хвороби стався в липні 2018 року (у Херсоні, за 30 миль від Одеси).

Ультрас Юргордена полюбляють піротехніку, а їхні кольори схожі на українські

Одеса – це місто з населенням трохи більше як 1 мільйон чоловік, яке влітку збільшується до 2,5 млн завдяки внутрішнім туристам. Як і на всіх курортах, кількість злодіїв та крадіжок у людей збільшується.

Ніколи не носіть більше грошей та цінностей, ніж ви впевнені, що вам потрібно. Зробіть копії своїх документів.

Уникайте великих скупчень людей і демонстрацій (цікаво порада для людей, якій їдуть на футбольний матч – прим "Футбол 24"). Політична ситуація у країні дуже напружена внаслідок війни. Фактично в Україні (включаючи Одесу) політично існує регулярний "червоний режим".

Це країна у стані війни, тому намагайтесь повністю уникати обговорення конфлікту, Росії та інших подібних тем.

Корупція широко розповсюджена в Україні. Проте сьогодні серйозно намагаються викорінити її з поліції. Ви можете отримати штраф за хабар або опинитись на 1-2 тижні у в'язниці вартою. Покарання за інші види незаконної поведінки можуть становити від дня до невизначеного терміну у в'язниці.

Поїздка по центру міста становить приблизно 5 євро. Рекомендовано домовлятися про ціну таксі до приїзду авто.

Не забувайте піклуватися один про одного. Ніколи не залишайте домашніх тварин без опіки на вулиці".

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