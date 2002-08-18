Маріуполь – Юргорден: де дивитись матч Ліги Європи

Маріполь приймає Юргорден у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи-2018/19. Де дивитись матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч ЛЄ Маріуполь – Юргорден відбудеться у четвер, 2 серпня. Початок о 20:00 за київським часом.

Маріуполь – Юргорден: анонс матчу-відповіді кваліфікації ЛЄ

Матч Маріуполь – Юргорден дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі "Футбол 1", починаючи з 19:55. Крім цього, о 19:15 там же стартує передматчева студія. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного матчу Ліги Європи.

Нагадаємо, що перша половина протистояння завершилася нічиєю – 1:1. Маріуполь майже втримав виїзну перемогу, однак у компенсований час пропустив м'яч у відповідь. Сьогодні українську команду для виходу в наступний раунд ЛЄ влаштує перемога з будь-яким рахунком, або безгольова нічия.

Маріуполь зіграв результативну нічию з Юргорденом