Білий: Головне для Маріуполя не перегоріти в матчі з Юргорденом

Захисник Маріуполя Максим Білий прокоментував готовність команди до матчу кваліфікації Ліги Європи проти Юргордена.

"Після прикрої поразки від Зорі настрій, звичайно, не найкращий. Але часу засмучуватися у нас немає. Попереду – важка гра за престиж не тільки клубу, але і країни. Суперник у нас непростий. Розбирали їхню останню гру в чемпіонаті Швеції проти Хеккена.

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Команда дуже досвідчена, атакувальна, добре організована, має відмінну підтримку вболівальників. Тому, на нас чекає важкий матч.

Звісно, буде хвилювання – у нас з усієї команди в єврокубках раніше грали тільки троє: я, Худжамов і Фомін. Але досвід – справа наживна. Згадайте, як у 2014 Зоря дебютувала в Лізі Європи: теж всі без досвіду, але дійшли до плей-офф і були в п'яти хвилинах від виходу в групу.

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Тому найважливіше для Маріуполя – провести стартовий відрізок матчу максимально зібрано. Від цього буде залежати, як все складеться далі. Головне, не перегоріти. Довга дорога, звичайно, може позначитися на нашому функціональному стані, але що робити? Зате під час гри точно не буде спекотно, як у неділю в Запоріжжі", – цитує Білого Сегодня.