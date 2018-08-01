Юргорден привезе в Одесу 1200 фанатів на матч проти Маріуполя

Шведський Юргорден хоче забезпечити собі сильну підтримку на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Маріуполя.

Шведський клуб привезе з собою 1200 фанатів для підтримки команди у матчі проти Маріуполя в Одессі, повідомляє видання Sport Arena.

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Враховуючи, що відстань від Маріуполя до Одеси – 600 км., не всі вболівальники приазовців зможуть відвідати матч. Тому шведи цілком здатні зробити для своєї команди підтримку на рівні домашньої арени.

Нагадаємо, УЄФА не дозволило проводити матч в Маріуполі через близьку відстань до зони бойових дії.

Матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – Юргорден відбудеться 2 серпня в Одесі, початок о 20:00.

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