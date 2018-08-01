Бабич: Ми не хочемо грати на утримання рахунку

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями напередодні матчу 2-го відбіркового раунду Ліги Європи проти шведського Юргордена.

"Про те, як ми будемо грати, хто буде грати, ще рано говорити. Часу, чесно кажучи, немає. У неділю зіграли з Десною, а у вівторок ми вже виїжджаємо в Одесу. Знову 9 годинний переїзд. Будемо думати, як готуватися. А зараз потрібно зібратися, постаратися відновитися після останньої гри. Це непросто, але ми постараємося це зробити. Я впевнений, що у нас команда з характером. І ми вийдемо з цієї ситуації з високо піднятою головою.

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Ми будемо намагатися відновитися. У нас є два дні на відновлювальні заходи. Подивимося. Нам потрібно підсилюватися. Тому що дійсно, ми не витягнемо два турніри.

Грати зі шведами завжди нелегко. Ми не хочемо грати на утримання рахунку. Ми розуміємо, що суперник сильний і якщо ми будемо грати від оборони – це може не спрацювати. Є час подумати. Ми дивилися останню гру Юргордена. Важкий матч для них вийшов. Звичайно, у нас не так багато часу і варіантів для ротації. Найперше зараз – відновитися.

Ми б дуже хотіли, щоб одеські вболівальники нас підтримали. Приємно грати, коли тебе підтримують трибуни. Дуже на це розраховуємо. Адже ми захищаємо кольори України і це наш дебют", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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