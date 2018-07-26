Маріуполь зіграв результативну нічию з Юргорденом

Маріуполь на виїзді не зміг втримати перемогу над Юргорденом, пропустивши у компенсований арбітром час.

Маріуполь дебютував у єврокубках матчем проти шведського Юргордена – четвертої команди Швеції, яка востаннє програвала аж два місяці тому. За господарів грав рідний стадіон, який, крім шаленої підримки вболівальників, "радував" штучним газоном – на ньому гравці Маріуполя кілька разів ковзали у перспективних ситуаціях.

Перший тайм пройшов досить рівно. Маріуполь більше володів м'ячем, а Юргорден намагався карати гостей за помилки, використовуючи швидкість своїх півзахисників. Так, шведи могли вийти вперед вже на 8-й хвилині, коли Піхальонок пішов у агресивний відбір та був легко обіграний Мрабті. Той розігнав контру, яку сенегальський нападник Баджі завершив ударом головою з кількох метрів – пощастило, що він вийшов слабеньким. На 19-й з дистанції пробивав Радетінац, однак польот м'яча у штрафному підкорегувала рука Кірюханцева – арбітр вибачив Маріуполь і не поставив пенальті. Зрештою, на 21-й Худжамов парирував перед собою удар Мрабті по центру, але Баджі на добиванні не зміг влучити у площину.

Маріуполю такі моменти і не снилися – здебільшого, українці намагалися грати через верхові передачі та економили сили, не вступаючи у високий масований пресинг. Тим не менш, саме Маріуполь забив гол: на 37-й хвилині Сергій Яворський на дальній стійці замкнув подачу з кутового. Через кілька хвилин він же міг і привезти гол у свої ворота, обрізавшись перед штрафним, однак Баджі з вигідної позиції знову промазав.

Другий тайм був менш цікавим, однак більш нервовим. Маріуполь став грати по рахунку, а Юргорден відчайдушно ліз вперед. Втім, шведи ледь не привезли собі пенальті вже через чотири хвилини після старту – Мишньов увійшов у штрафний та впав у боротьбі, однак арбітр не повівся на картинне падіння українця.

Чогось дійсно небезпечного шведи не створили – принаймні власноруч. Тим не менш, господарі поля гарно використовували помилки Маріуполя: так, на 61-й хвилині Биков помилився у боротьбі з Мрабті, і м'яч підхопив Баджі. Сенегалець пройшов до чужого штрафного та пробив з метрів 23-х – на щастя, удар пішов точно в руки Худжамову! Через шість хвилин Худжамов міг подарувати гол Юргордену, помилившись на виході при подачі з кутового, однак голкіпера підстрахували захисники. Кілька гострих прострілів та обіграшів було у Рінга та Радетінаца, однак не більше того. Маріуполь впевнено оборонявся та, здавалося, довів матч до важливої виїзної перемоги, однак на 90+4-й хвилині Білий прогавив Баджі у власному штрафному, надавши сенегальцю можливість зрівняти рахунок. Після цього Юргорден міг забити ще, однак Даніельссон пробив у стійку!

Матч завершився результативної нічиєю, хоча Маріуполь був дуже близьким до перемоги. Втім, він міг і програти, тож не все так погано. Тепер все вирішиться в Україні.

Ліга Європи 2018/2019, 2-й кваліфікаційний раунд

Юргорден – Маріуполь – 1:1

Голи: Баджі, 90+4 – Яворський, 37