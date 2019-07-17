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Манчестер Сіті – Вест Хем: стартові склади – Зінченко та Ярмоленко потрапили в заявку на матч

14:40 2032 Читать на русском
Манчестер Сіті – Вест Хем: стартові склади – Зінченко та Ярмоленко потрапили в заявку на матч
Манчестер Сіті – Вест Хем 17 липня 2019: онлайн-трансляція матчу

Вест Хем і Манчестер Сіті зіграють у півфіналі Трофею АПЛ Азія. У складі обох англійських команд виступають гравців збірної України. Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко опинились у запасному складі.

 

Товариський матч Манчестер Сіті – Вест Хем стартує о 15:30. Переможець цієї дуелі у фіналі зіграє з переможцем пари Вулверхемптон – Ньюкасл, яка грає в іншому півфіналі. Нагадаємо, Зінченко разом з Ман Сіті 2 дні не міг вилетіти в Китай через курйозну причину. Вест Хем перед тим не без проблем обіграв Альтах. Битва проти Зінченка для Ярмоленка – це другий матч після 9-місячної перерви, зумовленої важкою травмою. Відзначимо, що цю гру в Україні не транслює жоден телеканал.

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Манчестер Сіті та Вест Хем зустрічалися 109 разів у всіх турнірах. Лондонці виграли 37 матчів. Манчестерці здобули 55 перемог. Ще 17 ігор завершились нічийним підсумком. Команда Зінченка виграла 7 останніх матчів проти "молотів", зокрема, обидва в попередньому сезоні АПЛ (4:0 та 1:0). Тож не дивно, що саме підопічні Гвардіоли є очевидним фаворитом матчу – кожна поставлена гривня помножиться на 1,32 у разі їхньої звитяги. Тріумф Ярмоленка і компанії букмекери оцінюють як справжню сенсацію (8,0).

Вест Хем: Роберто – Фредерікс, Діоп, Огбонна, Джонсон – Райс, Нобл (к) – Вілшер, Лансіні, Андерсон, Антоніо

Запасні: Мартін, Рід, Сабалета, Каллен, Санчес, Діангана, Обіанг, Снодграс, Ярмоленко, Чічаріто

Манчестер Сіті: Браво – Даніло, Лапорт, Харвуд-Беліс, Анхеліньйо – Родріго, Давід Сілва (к), Дойл – Бернабе, Поведа-Окампо, Нмеча

Запасні: Грімшоу, Вокер, Стоунз, Стерлінг, Гюндоган, Зінченко, Де Брюйне, Сане, Бернарду, Туаїзі, Позо, Алейш Гарсія, Діунку, Найт

Манчестер Сіті – Вест Хем: стартові склади – Зінченко та Ярмоленко потрапили в заявку на матч

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