Вест Хэм и Манчестер Сити сыграют в полуфинале Трофея АПЛ Азия. В составе обоих английских команд выступают игроки сборной Украины. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко оказались в запасном составе.

Товарищеский матч Манчестер Сити – Вест Хэм стартует в 15:30. Победитель этой дуэли в финале сыграет против Вулверхэмптона, который в другом полуфинале одолел Ньюкасл. Напомним, Зинченко вместе с Ман Сити 2 дня не мог вылететь в Китай по курьезной причине. Вест Хэм ранее не без проблем обыграл Альтах. Битва против Зинченко для Ярмоленко – это второй матч после 9-месячного перерыва, обусловленного тяжелой травмой. Отметим, что эту игру в Украине не транслирует ни один телеканал.

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Манчестер Сити и Вест Хэм встречались 109 раз во всех турнирах. Лондонцы выиграли 37 матчей. Манчестерцы одержали 55 побед. Еще 17 игр завершились ничейным итогом. Команда Зинченко выиграла 7 последних матчей против "молотов", в частности, оба в прошлом сезоне АПЛ (4:0 и 1:0). Неудивительно, что именно подопечные Гвардиолы являются явным фаворитом матча – каждая поставленная гривна умножится на 1,32 в случае их победы. Триумф Ярмоленко и компании букмекеры оценивают как настоящую сенсацию (8,0).

Вест Хем: Роберто – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Джонсон – Райс, Нобл (к) – Уилшер, Лансини, Андерсон, Антонио

Запасные: Мартин, Рид, Сабалета, Каллен, Санчес, Диангана, Обианг, Снодграсс, Ярмоленко, Чичарито

Манчестер Сити: Браво – Данило, Лапорт, Харвуд-Белис, Анхелиньо – Родри, Давид Силва (к), Дойл – Бернабе, Поведа-Окампо, Нмеча

Запасные: Гримшоу, Уокер, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Де Брюйне, Сане, Бернарду, Туаизи, Позо, Алейш Гарсия, Диунку, Найт

Манчестер Сити – Вест Хэм: стартовые составы – Зинченко и Ярмоленко попали в заявку на матч