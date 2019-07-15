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Зінченко з Манчестер Сіті вилетів у турне в Китай – "містяни" два дні не могли покинути Англію

17:10 152 Читать на русском
Зінченко з Манчестер Сіті вилетів у турне в Китай – "містяни" два дні не могли покинути Англію
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Делегація Манчестер Сіті невдовзі прибуде у Шанхай, після чого вирушить у турне Азією в рамках підготовки до сезону 2019/20.

Клуб Олександра Зінченка повинен був вирушити у тур ще у суботу, 13 липня, проте не зробив цього через непередбачену адміністративну помилку.

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Планувалось, що команда вилетить у Китай у неділю, 14 липня, проте компанія, яка організовує чартер, не змогла забронювати місце у повітряному просторі.

Сьогодні, 15 липня, Манчестер Сіті таки вдалося вилетіти з Англії, про що повідомила клубна прес-служба. Натомість Зінченко також опублікував відповідне фото на своїй сторінці в Інстаграм.

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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Міжсезонні збори
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