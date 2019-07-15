FaceApp для збірної України: як виглядатимуть Ярмоленко, Зінченко, Шевченко та Ко у старості

Коноплянка вже не той...

"Футбол 24" приєднався до популярного флешмобу, який полонив всесвітню павутину. Наші герої – футболісти збірної України.

FaceApp – додаток на основі нейромереж, який допомогає пізнати себе у новому образі. Він може може змінити стать, колір очей чи волосся за лічені секунди у віртуальному просторі. Тепер популярний додаток запустив функцію, яка старить людей на фото.

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Поки користувачі соцмереж експериментують над власною зовнішністю, "Футбол 24" спробував з'ясувати, як виглядатимуть гравці збірної України через 25-30 років. Коноплянка, Ярмоленко, Зінченко, Яремчук, Миколенко та компанія тепер знають, до чого їм потрібно готуватись...

Андрій Шевченко

Тарас Степаненко

Євген Коноплянка

Роман Яремчук

Віталій Миколенко

Микола Матвієнко

Олександр Караваєв

Андрій Ярмоленко

Руслан Маліновський

Андрій Пятов

Віктор Циганков

Олександр Зінченко

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