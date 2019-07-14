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Ярмоленко у складі Вест Хема прибув до Китаю – як фанати зустрічали українця та його партнерів

12:48 388 Читать на русском
Ярмоленко у складі Вест Хема прибув до Китаю – як фанати зустрічали українця та його партнерів
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Вест Хем після тривалого перельоту дістався Піднебесної, де у рамках азійського турне продовжить підготовку до сезону 2019/20.

Андрій Ярмоленко та його Вест Хем вже у Китаї. Делагацію "молотобійців" у місті Нанкін зустріли кілька сотень місцевих прихильників, яким пощастило взяти автографи та зробити спільні фото зі своїми улюбленцями.

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Особливої уваги удостоївся Мануель Пеллегріні – головний тренер лондонців, який раніше працював у Китаї, провівши в цій країні 2 роки.

До слова, у першому матчі в Піднебесній Вест Хем зіграє проти Манчестер Сіті, у делегації якого присутній інший українець – Олександр Зінченко. Матч запланований на середу, 17 липня, а фінал турніру пройде 20 липня.

Нагадаємо, нещодавно Ярмоленко вперше вийшов на поле після 9-місячної відсутності через травму.

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Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія футбольні фанати Відеоновини
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